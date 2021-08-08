Akrep Haftalık Burç Yorumu / 9 Ağustos – 15 Ağustos 2021

9 Ağustos – 15 Ağustos 2021 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Toplumsal statünüz adına önemli bir Yeniay. Kariyer, aile, yuva konularında önemli değişimler meydana gelebilir.

Keskin kararlar alabilirsiniz. İş değişimleri, yeni iş görüşmeleri ön plana çıkabilir. Yöneticiler, yaşamdaki otorite figürleri ve eşinizden destek göreceğiniz bir süreçtesiniz. Ortaklık girişimleri, görev değişimleri, evlilik ya da birlikteliklerde ani ayrılık kararları yaşamınızda bazı dönüşümleri meydana getirebilir.