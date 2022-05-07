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Akrep Haftalık Burç Yorumu / 9 Mayıs – 15 Mayıs 2022

9 Mayıs – 15 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Akrep Haftalık Burç Yorumu / 9 Mayıs – 15 Mayıs 2022

11 Mayıs-28 Ekim arası Jüpiter Koç seyahati iş ve çalışma düzeninizi, sorumluluklarınız, iş yükünüzü arttırabilir. Çalışma şeklinizde ya da ortamınızda değişimler yaşanabilir.

Kariyerde değişim, yeni teklifler alabilir, kendi işinizi kurabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerde yenilik, çalışma arkadaşlarınızdan fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Sağlığınıza bu dönem dikkat etmelisiniz. Sağlık sorunlarınız varsa tahlilleriniz, tedavilerinizi aksatmamalısınız. Bedeninizi dinlendirin. Jüpiter 6. evinizde kilo aldırabilir. Beslenme sisteminizde değişimler yapabilirsiniz.

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