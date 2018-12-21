Akrep burcunu 2019’da neler bekliyor?

2019 senesinde Akrep burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2019 senesini yazdı.

OCAK

Yılın ilk gününde Mars Koç burcuna geçiş yapıyor ve 14 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. 6. evinizde ilerleyecek olan Mars iş ve çalışma ortamınızda sizi daha güçlü, çok daha fazla efor sarf edeceğiniz, çok yorulacağınız ama zafer duygusunu da sonuna kadar tadabileceğiniz etkilere işaret ediyor. İşinizde, yaptığınız, uğraş verdiğiniz işlerde tuttuğunuz koparabileceksiniz. Yalnız iş yaptığınız kişilerle, müşterilerinizle, iş arkadaşlarınızla gereksiz tartışmalardan kaçınmanızda yarar var. İş yeri kazalarına, iş yerinde sakarlıklara karşı da dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Mars'ın buradaki etkisi yalnız sağlığı kötü etkiler, özellikle ateşli rahatsızlıklar keyfinizi kaçırabilir, midenizle ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir.

5 Ocak’ta ise Merkür Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 23 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Fikirleriniz ve iletişim becerileriniz ile yakın çevrenizde özellikle göz dolduracaksınız. Kardeşlerinizle, komşularınızla, yakın çevrenizdeki kişiler ile daha sık bir araya gelebilirsiniz. Tüm iletişim kanalları ile aktif bir iletişim içinde olacağınız, fikirlerinizi daha geniş kitlelere yaymak ve duyurmak adına önemli adımlar atacağınız zamanlar. Yazmak, okumak size her zamankinden daha keyifli gelecektir. 6 Ocak’ta ise yılın ilk Güneş Tutulması meydana gelecek Oğlak burcunda. Seyahate çıkabilir, web sitesi açabilir, blogla ilgilenebilir, iletişimle ilgili bir takım konularda sorumluluklar alabilirsiniz. Özellikle yakın çevrenizle ilişkilerinizi düzenlemek içinde destekleyici olabilir. Önemli iş anlaşmaları, sözleşmeleri imzalamak için güzel etkiler söz konusu. 7 Ocak itibari ile Venüs Yay burcuna geçiş yapıyor ve 4 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konular hareketlenmeye başlıyor. Ödemelerle ilgili konularda bir rahatlama ve ferahlama hissetmeye başlayacaksınız. Yeni gelir kaynakları elde edebilirsiniz yalnız keyfe keder harcamalarda ortaya çıkabilir. Gelir-gider dağılımınıza dikkat etmek yerinde olacaktır. Seyahatler için de para harcayabilirsiniz. Yeni iş teklifler ile karşılaşabilirsiniz.

20 Ocak’ta ise Güneş artık Kova burcuna geçiş yapıyor ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir aylık dönemde odaklanacağınız, hayatınızın merkezinde olacak olan konular; ev, yuva, aile, yerleşim, yer değiştirme, alım ve satımla ilgili konular olabilecektir. Bu bir aylık süreçte, evinizi değiştirmek için araştırmalar yapabilir, evinizde bazı mini tadilatlar yapabilirsiniz. Ailenizle çok daha fazla vakit geçirebilir, onlara yardım ve destekle bulunabilirsiniz. Bazılarınız ev satın alabilir, bazılarınız satabilir. Hayatınızın bundan sonraki altı aylık sürecinizi nasıl geçireceğinizin kararlarını alabilir adımlar atabilirsiniz. Keza bu dönemde arabanızı değiştirmek, yeni araba almak için de uygun bir süreçtir. Bazılarınız merak edip köklerini de araştırabilir, aile büyüklerine ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

21 Ocak’ta ise 0 derece Aslan burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulma ile kariyer, statü, prestij, iş konuları hayatınızın odak noktası haline gelecektir. Bu alanda sıra dışı, daha önce görmediğiniz, denemediğiniz deneyimler yaşayabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. İş konusunda önemli bir organizasyona dahil olabilir veya bir proje içinde olmanız gerekebilir, teklifi gelebilir. Her şekilde bu size prestij katacak bir gelişme olacaktır. Bu tutulma ile sizlere yeni iş kapıları açılabilir, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Yaptığınız işte teknolojiyi, dijital pazarlamayı daha aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Ya da dijital bağlantılı işlerle daha fazla haşır neşir olmanız gerekebilir. Bu sizin pek de beklediğiniz, umduğunuz tarzda bir kariyer gelişmesi olmayacaktır. Kariyer konusunda sürprizlere hazır olun ve emin olun kendinizi daha özgür hissetmenize neden olacak gelişmeleri bekleyin.

24 Ocak’ta ise Merkür Kova burcuna geçiş yapacak ve 10 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Kendinizi rahat bir şekilde ortaya koyabileceğiniz hayatınızda ön plana çıkacak olan, iletişim yoğunlaşacağı, bilgi alışverişin artacağı konular, ev, yuva, aile, yerleşim, yer değiştirme, alım ve satımla ilgili konular olabilecektir. Bu bir aylık süreçte, evinizi değiştirmek için araştırmalar yapabilir, evinizde bazı mini tadilatlar yapabilirsiniz. Ailenizle çok daha fazla vakit geçirebilir, onlara yardım ve destekle bulunabilirsiniz. Bazılarınız ev satın alabilir, bazılarınız satabilir.

ŞUBAT

4 Şubat’ta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve 2 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar; yeni iletişim projeleri, seyahatler söz konusu sizler için. Yakın çevreniz ile sorunlarınız var ise bu hafta itibari ile çözüme kavuşturabilirsiniz. Gayet keyifli seyahatler organize edebilirsiniz. Bu süreçte kendinizi çok güzel ifade edebilecek, iletişim içinde olduğunuz kimseler, hitap edeceğiniz kişiler sizin kelimeleri kullanışınıza, iletişim şeklinize hayran kalabilirler. Sorunları daha çok tatlı dille çözebileceksiniz bu dönem içinde. Yine kadınlarla ilgili, kadınları ilgilendiren ürünlerin ticareti işine girmek için de uygundur. Veya moda, yemek, sanat gibi konularda web sitesi açmak, blog açmak için de keza uygun bir süreçtir. Eğer ki yalnızsanız mesafe olarak size yakın biri ile flört edebilirsiniz.

4 Şubat’ta yine 15 derece Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Önümüzdeki 10 günlük süreçte ev, yuva, aile konuları bu Yeni Ay’ın ilgileneceği konular arasında yer alacak. Evinizi yeniden dekore etmek, tadilat işleri ile ilgilenmek, yeni elektronik eşyalar alabilirsiniz. Bunlar olası iyi etkiler fakat aile içinde özellikle erkek figürler ile çekişmelerden uzak durmak yerinde olacaktır. Belki de yeni bir eve taşınmanın zamanı gelmiştir ve ilanlara bakmanın tam zamanıdır. 10 Şubat’ta ise Merkür artık Balık burcuna geçiş yapıyor ve ileri hareketi, geri hareketi derken 17 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. zihniniz daha çok aşk meşk, yaratıcılık gerektiren konular ve varsa çocuklarınız üzerine yoğunlaşmaya başlayacak. Daha çok bu konulara kafa yorabileceksiniz. Eğer ki işiniz yaratıcılık gerektiren bir iş ise bu süreçte ilham perileri hep çevrenizde olacaktır. Aklınız fikriniz daha çok yaşamdan keyif almaya odaklı olacaktır. Hobiniz olan, hoşunuza giden bir konuda eğitim almaya karar verebilirsiniz bu dönemde.

14 Şubat’ta ise Mars Boğa burcuna geçiş yapıyor ve 31 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. İkili ilişkiler, ortaklıklarla ilgili mücadeleli ve stresli bir süreç sizleri beklemekte. Eğer ilişkiniz var ise veya ortağınız onunla ilişkilerde gerginlikler oluşabilir dikkatli olmakta yarar var. Aşırı inatçı, kıskanç ve tutucu yaklaşımlar ilişkilere zarar verebilir. Ama genel anlamda Mars'ın girişken ve motive edici tarafı ile ilişkilerinize hareket ve enerji de katabilirsiniz. Bu süreçte kadınların ilişkileri, kadın tarafının problemli gözükürken, erkekler daha rahat bir süreçte olacaklar. 19 Şubat’ta Başak burcunun 0. derecesinde Dolunay meydana gelecek. Dostluklar, arkadaşlıklar, içinde olduğunuz gruplar, sosyal gruplar, kulüpler, dernekler, sosyal hayatınız üzerinde etkileri olacaktır. Bu dolunay haftasında dostlarınızın dertlerine derman olmak, onların sorunlarına çözümler yaratmak, yeni insanlarla tanışmak, dostlarınızda sevmediğiniz özellikleri dile getirmek, kalabalık gruplarla eğlenceli aktiviteler içinde olmak için harika etkiler mevcut.

MART

1 Mart’ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Ailenizi mutlu edebilir ve dolayısı ile sizde mutlu olabilirsiniz, ailenize hediyeler alabilir, onlara destek olabilirsiniz pek çok konuda. Ailenizle daha keyifli ve mutlu olabileceğiniz durumlar oluşabilir, onlarla birlikte vakit geçirmek önümüzdeki ortalama bir ay hayattan çok daha fazla keyif almanızı sağlayabilir. Bunun yanı sıra yaşadığınız alanı, evi, odanızı düzenleyebilir, boyayabilir, yeni eşyalar alabilir, kendinizi mutlu edebileceğiniz bir şekilde dekore edebilirsiniz. 5 Mart’ta ise Merkür Balık burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. 5. evinizde geri gidecek olan Merkür, öncelikle aşk meşk konularında kafanızın biraz karışmasına, karar verme mekanizmanızı doğru dürüst çalışmayabilir eğer bir seçim yapacaksanız doğru analiz edemeyebilirsiniz. Ani başlayan aşklar aynı hızda bitebilir, şaşkına uğrayabilirsiniz. Seyahat planlarınızda aksaklıklar oluşabilir. Çocuklarla iletişimde zorluklar yaşayabilirsiniz. Biliyorum fazla gamlı baykuşluk yaptım ama elimde değil ne yazık ki… Bu Merkür gerilemesinin bir diğer etkisi de eski aşklarınızın yeniden hortlaması olabilir, onlardan mail, mesaj..vb haberler alabilir, haklarındaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bir de unutmadan bu gerileme sürecinde riskli yatırımlardan ve işlerden uzak durmakta fayda var. Flört ettiğiniz kişi sayısı çok ise, gönderdiğiniz mesajlara dikkat edin yanlış kişiye yanlış mesajlar gitmesin.

6 Mart’ta Uranüs yeniden Boğa burcuna geçiyor ve artık nonstop bu burçta seyahat edecek 2026 yılına kadar. 7. evinize giriş yapacağından dolayı ilişkiler ve ortaklıkları ilgilendiren konularda sürpriz değişikliklere, radikal bir takım olaylar bekleyebilirsiniz. Mesela aniden, sürpriz bir şekilde evlenmek gibi, evli olanlar ise sürpriz bir şekilde boşanma kararı alması gibi. Evlilik ve ortaklıkla ilgili bilindik tarifler zihninizde yaşantınızda değişime uğrayabilir. İlişkilerde ani çıkışlar, stabiliteyi sağlamakta zorlanmalar olabilir. Uranüs 2026 yılına kadar 7. evinizde kalacak, eğer Boğa burcunda kişisel gezegenleriniz var ise bu etkileri çok daha çabuk ve derinden hissedebilirsiniz. Eğer yok ise, hemen bir şeyler olmasını beklememek gerek. Önümüzde ki aylarda Uranüs'ün etkilerinden sıkça bahsedeceğim sizlere. Siz bu ay onun enerjisine yavaş yavaş alışın bakalım. 6 Mart’ta bir de 15 derece Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız Akrep’ler için oldukça romantik günler kapıda. Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler. Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Özel hayatınızı bu Yeni Ay ile ister istemez daha fazla sorgulayacaksınız. Siz gerçekten bir ilişki içinde nasılsınız, neler yapıyorsunuz, nasıl davranıyorsunuz, neye ihtiyacınız var…vb sevdiğinizle daha güçlü bir sevgi bağı kurmak adına fedakarlık etmek ve karşılıklı özveride bulunmanızı gerektiren konular ortaya çıkabilir. Hayatınıza daha fazla duygu eğlence aşk romantizm ve keyif katmak harekete geçebilirsiniz. Fedakarlık etmek alttan almak ilişkide daha fazla toleranslı ve şefkatli davranmak gerekebilir. Bu dönemde ilişkisi olmayan Akrep’ler yeni bir aşka yelken açabilirler. Yaratıcı çalışmalara start verebilir, hobilerinize eğilebilir ve kendinizi ifade etmek bakımından sezgileri duyguları ve yetenekleri daha fazla kullanmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınız varsa onları geliştirici çalışmalara hobilere bireysel sporlara ve etkinliklere başlatabilirsiniz. Kendiniz de yeteneklerinizi geliştirici hobilere veya çalışmalara başlamaları için adım atabilirsiniz.

20 Mart’ta ise Güneş artık Koç burcuna geçiyor ve bir ay burçta seyahat edecek. Güneş'in Koç burcuna geçmesi ile beraber, bir ay boyunca odaklanacağınız konular iş konuları, günlük işleriniz ve sağlığınıza ilişkin konular olacaktır. Hayatınızın bu konularını yönetmek için kolları sıvayabilirsiniz. Oldukça yoğun bir iş dönemine giriyorsunuz, bu kadar iş peşinde koştururken sağlığı da ihmal etmemelisiniz. İş değişikliği, yeni müşteriler, yeni projeler zamanı sizler için. Aslında genel anlamda tablo olumlu olmakla beraber sizlerde iş ile iglili konularda yoğun bir tatminsizlik duygusu sarabilirde. Keza bu dönem check up yaptırmak, sağlığınızla ekstradan ilgilenmek, kişisel gelişim çalışmalarına katılmak için de uygun bir süreç, bunun yanı sıra diyet ve spora başlamak için de keza öyle. 21 Mart’ta ise 0 derece Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 12. evinizde gerçekleşecek. 12. ev astrolojide, kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. dolunay sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Bu Dolunay zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar vermek ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Boyun ve boğaz bölgesi oldukça hassas olabilir.

26 Mart’ta ise Venüs artık Balık burcuna geçiş yapacak ve 21 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde Venüs size dolu dizgin, romantizmin doruklarını yaşatacak harika bir aşk getirmek üzere kolları sıvamış vaziyette. Bazılarınıza aşk getirirken bazılarınıza da çocuk haberleri getirerek keyfinize keyif katacak. Yaratıcılık, gerektiren işlerde çalışanlar bu hafta sizlere sürpriz iş teklifleri, projelerinizin kabulü, oyunculuk teklifleri, gelebilir. Hayattan çok daha fazla keyif alabilecek, hobilerinize daha fazla yönelebileceksiniz. Birliktelikleri olanları ise romantik dakikalar geçirebilecekleri güzel bir hafta bekliyor. Yalnız bu dönemde lükse olan düşkünlüğünüz artabilir, paranızı daha kolay düşünmeden harcama eğiliminde olabilirsiniz. Bu dönem eğer ki hamile kalmak gibi bir niyetiniz var ise, gökyüzü bu konuda sizi destekler pozisyonda olacak.

31 Mart’ta ise Mars artık İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Mars harcamalarınızla ilgili dikkat etmeniz gerektiği konusunda uyarılarda bulunmakta. Ödemeler stres yaratabilir, finansal konularla ilgili daha çok mücadele etmeniz gerekebilir. Veya para ile ilgili endişeli bir ruh haline bürünebilirsiniz.

NİSAN

5 Nisan’da 15 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Çok hızlı, etkin ve süper yoğun bir çalışma süreci sizleri bekliyor. Beklenmedik, aniden gelişen projelerin içinde bulabilirsiniz kendinizi ve yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu hafta özellikle tanıtım, reklam, pr., halkla ilişkiler çalışmaları içinde oldukça uygun bir hafta. Yalnız bu yeni ay sağlığınızı ilgilendiren bölgede olacağından ve işin içinde Koç enerjisi olacağından dolayı, öncelikle kazalara karşı biraz daha açık olabilirsiniz, dikkatli olmanızda yarar var. Özellikle tansiyon problemi olanların biraz daha sağlıklarına dikkat etmelerinde yarar var. Bu yeni ay yaşamınıza spor gibi bir aktiviteyi de dahil edebilir. Genel anlamda güzel olmakla beraber sağlıkla ilgili konular açıkçası benim bir parça kafamı karıştırdı.

17 Nisan’da ise Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni işlerin, yeni projelerin tekliflerini alabilirsiniz, işinizle ilgi önemli sözleşmeler, anlaşma gerektiren konular ön planda olabilecek. Eğer iş arıyorsanız veya terfi beklentiniz varsa bu süreçte bu konuların üzerine daha çok eğilebilirsiniz. İş ve çalışma ortamınızda fikirleriniz ve düşünceleriniz ile oldukça dikkat çekici olabileceksiniz. Günlük angarya işlerinizin altında zekice ve pratik çözümleriniz ile kalkabileceksiniz. Yalnız sağlıkla ilgili olarak özellikle cildiniz, baş bölgeniz ve sinir sisteminiz hassas olabilir. Bu geçişin tek düşündürücü yanı, hızlı düşünmekten ve hızlı karar almaktan, fazla dürüst olmaktan (aklına geleni çat diye söylemek aslında) özellikle iş ortamınızda bazı problemlere neden olabilir, hem istemeden de olsa birilerinin kalbini kırabilirsiniz. Hızlı düşünmek ve çözüm odaklı olmak evet iyidir ama siz yine de sakinliği elden bırakmamanızda yarar var

19 Nisan’da ise Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay ile birlikte kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için harika bir hafta! Özellikle sigarayı bırakmak isteyenler, iş başına! Yine bunun yanı sıra, sağlığınızla ilgili konular ön plana çıkacaktır, hassas olabilir, dikkatli olmanızda yarar var. Bir takım perde arkasında dönen olaylar, konular, dedikodular canınızı bir parça sıkabilir. Yine psikolojik destek ve yardım almak veya uzman bir doktorla görüşmek için ideal bir dönem. 20 Nisan’da Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Bu dönem yeni sağlam iş ilişkileri kurabilirsiniz, eğer yalnızsanız ciddi ilişkiler kapınızı çalabilir. Yaptığınız işe yeni ortaklar bulabilirsiniz, size destek olacak kişilerle sürekli bir araya gelebilirsiniz.

30 Nisan’da ise Satürn geri hareketine başlıyor ve 20 Eylüle kadar devam edecek. 3. evinizde geri gidecek olan Satürn; yakın çevre ve kardeşlerinizle yeniden yapılandırmaya başladığınız ilişkileri test etmeye başlayacak. Doğru adımlar atıp atmadığınızı öğrenebileceksiniz bu sayede. Özellikle yaşça büyük kişilere kendinizi daha çok ifade etmenizi gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir. Eski yarım kalan işlerinizi tamamlamak, üzerinden geçmek için harika zamanlar. Oturduğunuz apartmanın yönetimsel işleri size kalabilir. Kardeşleriniz ile daha çok bir araya gelebilirsiniz. Eski yazıları tasnif etmek, düzeltmek, elden geçirmek, eski hesapları tekrar gözden geçirmek için ideal zamandır. Daha önce ziyaret ettiğiniz, gittiğiniz yerlere tekrar gidebilirsiniz. Dışa dönük iletişim sergilemektense daha içe dönük olabilir, daha önce yazdıklarınızı çevrenizdekiler ile paylaşırken, paylaşımlarınızda biraz cimri olabilirsiniz.

MAYIS

5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcunda Yeni Ay meydana gelecek arkadaşlar. 7. evinizde meydana gelecek olan bu Yeni Ay yeni sözleşmelere, anlaşmalara işaret etmekte. Bu daha çok hukuksal bir kağıt üzerinde yapılacak olan bir anlaşma olabilir. Eğer yalnız iseniz, bir partneriniz yok ise bu Yeni Ay zamanı bazı karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. 6 Mayıs’ta ise Merkür Boğa burcuna geçiyor ve 21 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. İlişkilerde fikir alışverişleri daha çok önem kazanmaya başlıyor. Ortaklık teklifleri, sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir. Evlilik dahil her türlü ortaklık işlerinde şans sizden yana olacak. Anlaşmalar ve sözleşmeler imzalamak için çok uygun bir hafta, partnerinizin, ortağınızın size söyleyeceklerine bu dönem kulak kabartın, yaşamınızda işinize yarayacak fikirler verebilecektir sizlere.

15 Mayıs’ta ise Venüs Boğa burcuna geçiş yapacak ve 9 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Aşk, evlilik, söz, nişan, ciddi ilişkilerin başlama zamanıdır bu! Eğe yalnızsanız aşk her an bir şekilde kapınızı çalabilir, bir birlikteliğiniz var ise daha romantik zamanlara dalış yapabilir, hediyeler alabilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin kılık kıyafetine de minik dokunuşlar yapabilirsiniz. İlişkiler, ortaklıklardan yana şanslı ve de bereketli bir döneme giriyorsunuz. 16 Mayıs’ta ise Mars Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 2 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. 9. evinizde ilerlemeye başlayacak olan Mars, hukuki anlamda bir takım problemler, sorunlar çıkartabilir. Uzun süredir süreli ödemelerle cebeleşmekten yoruldunuz, bu borç olabilir, taksit olabilir, kredi olabilir ama son 1,5 aydır sürekli cebinizden hızlı bir şekilde para çıktı bu süreç sona erdi sizler için. Şimdi ise, mücadele edeceğiniz alan, tanıtım, reklam, seyahat, halkla ilişkiler gibi konular olacaktır. Bol bol seyahat edebilirsiniz, hatta o kadar ki bu seyahatler ilk etapta keyif verici gibi gelse de bir zaman sonra yorgunluktan şikayet etmeye başlayabilirsiniz. Din, felsefe, inançlar gibi konularda pasif savunucu konumuna geçebilirsiniz. Yurt dışı ve yabancılarla ilgili, yurt dışından gelecek olan paketler, siparişlerde dahil, stres yaratıcı durumlar ortaya çıkabilir. Bu süreçte çok daha fazla okuyabilir, hayatın anlamını çözmeye yardımcı olabilir.

18 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcunda Merküryen bir Dolunay meydana gelecek. Sezgileriniz her zamankinden çok daha fazla güçlü olabilir. Yeni projeler, yeni ilişkiler, yeni başlangıçlar için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Elinize yeni bir iş fırsatı geçebilir, ilişkiler konusunda daha tutkulu bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Zihniniz zehir gibi çalışacak, yeni işler, projeler üretebileceksiniz. Aklınıza gelen fikirleri rahatlıkla hayata geçirebileceksiniz. Önemli anlaşmalar yapabilir, imzalar atabilirsiniz.

21 Mayıs’ta hem Güneş hem de Merkür İkizler burcuna geçiş yapacak. Eğer finansal kaynak arayışı içinde iseniz destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. Fakat kazançlar ve kayıplar bir arada görünüyor. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler özellikle iş ve kariyerinize ilişkin gündeme gelebilir. Borç, alacak ve verecek konularında, eşinizin veya ortağınızın finansal konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler kapıda. Paraya sorunları çözerek, engelleri aşarak kavuşabileceksiniz.

HAZİRAN

3 Haziran’da 12 derece İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Eğer finansal kaynak arayışı içinde iseniz bu Yeni Ay zamanında destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. Fakat kazançlar ve kayıplar bir arada görünüyor. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler özellikle iş ve kariyerinize ilişkin gündeme gelebilir. Borç alacak, verecek konularında, eşinizin veya ortağınızın finansal konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler kapıda. 4 Haziran’da ise Merkür Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün bu hafta Yengeç burcuna geçişi ile birlikte, felsefi konularla daha fazla ilgilenebileceğinize, sizden uzakta yaşayan kişilerle ilgili daha fazla iletişim içine gireceğinize, bu süreçte özellikle rüyalarınızın gerçekten haber verici özellikte olacağına işaret etmekte. Mevki, statü sahibi kişilerle bir araya gelebilir onlardan önemli fikirler alabilirsiniz. Medya, iletişim, tanıtım, reklamla ilgili konularda daha hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. 9 Haziran’da Venüs İkizler burcuna geçiş yapacak ve 4 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Maddi olarak daha güçlenmeye başlayacak ve daha rahat para kazanmaya başlayabileceksiniz. Bu süreçte eşinizin veya ortağınızın maddi olanaklarından daha rahat yararlanabileceksiniz, bunun yanı sıra ortaklaşa işlerden elde ettiğiniz gelirlerinizde keza artmaya başlayabilecek. Bu dönemde şirket kurabilir, kredi çekebilir, banka ile önemli işlerinizi halledebilir, primler, burslar..vb konularda destekler ve yardımlar alabilirsiniz. Mirasla ilgili konularda da destekleyici etkiler söz konusu olacaktır. Yalnız özel hayatınızda, ilişkilerinizde krizler söz konusu dikkatli olmanızda yarar var.

17 Kasım’da Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. Sizlerin finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. İş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. Patronunuzla zam konusunu konuşmak, yeni yıla tamda hak ettiğiniz şekilde bir parayla girmek için koşulları zorlamak adına uygun bir zaman olduğuna işaret etmekte. Parasal konularda hiç çekinmeyin, aklınızda karışmasın. Yine yayıncılık, halkla ilişkiler, pazarlama, reklam gibi konulardan para kazanabilirsiniz.

21 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna girecek ve bir ay burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular, tatil planları, nereye ne şekilde gitsem, rezervasyonlar, statü sahibi kişilerle birlikte olmak ve onlardan destek görmek mümkün olacaktır. Bu bir aylık süreçte seminer verebilir, kalabalık gruplara seslenmeniz gerekebilir.

TEMMUZ

2 Temmuz’da Mars Aslan burcuna geçiş yapacak ve 17 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş hayatında parlama, mücadele, efor, stres dönemi başlıyor. Gözünüz korkmasın, çok daha fazla çalışacağınız, yaptıklarınızla çok daha fazla dikkat çekeceksiniz. İş ve kariyerinizle ilgili hedeflerinize ulaşmanıza az kaldı. Mars sizi bu konularda yükseltecek ve iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda zaferler kazandıracak sizlere. Rahatlıkla yöneticilerinizin dikkatini çekeceksiniz. Mars sayesinde sürpriz beklenmedik iş teklifleri, terfiler, projeler gündeme gelecektir. Birlikte çalıştığınız kişilerden destekler görebileceksiniz.

2 Temmuz’da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslar arası ilişkiler, ithalat, ihracat,satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon..vb konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Büyük bir reklam organizasyon, medya, tanıtım projesinde yer alabilirsiniz. 3 Temmuz’da Venüs artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. İşte tatil planları yapma ve tatile çıkmak için harika zamanlar. Eşinizin yakın akrabaları, kardeşleri ile ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Bunun yanı sıra hukuksal konularda özellikle daha rahat bir şekilde anlaşma sağlayabilirsiniz. Özellikle tanıtım, reklam, medya, iletişim,pazarlama konularında maksimum fayda sağlayabileceksiniz. Statü sahibi önemli kişilerden güzel destekler alabilirsiniz. Akrabalarınızla da daha uyumlu ilişkiler kurabileceksiniz. 8 Temmuz’da Merkür Aslan burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. İş değiştirme planlarınızı ertelemeniz, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sözleşme imzalayacaksanız eğer maddeleri dikkati bir şekilde okumalı, üstlerle iletişimde zaman zaman aksaklıklar, yanlış anlamalar meydana gelebilir, kalabalık gruplar ve topluluk önünde kendimizi ifade ederken zorlanabilir, işle ilgili beklediğiniz ödül veya başarılarda gecikme olabilir, işinizle ilgili yazışmalarda dikkatli olmalı, özellikle üstlerinizle olan yazışmalar farklı yerlere gidebilir. Eski iş yeri yöneticileriniz ile de bir araya gelebilirsiniz. Bir de en olası etkisi bilgi hırsızlığının artmasıdır.

23 Temmuz’da Güneş Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir aylık Aslan dönemi başlamış olacak. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca, iş ve kariyerinizi ilişkin konularda daha hızlı ve çabuk bir şekilde organize olabilecek, konuları daha kolay idare edebileceksiniz. Terfiler, yükselmeler sizleri bekliyor olacak. İş arayanlar ise, bu süreçte rahatlıkla iş bulabilecekler! 28 Temmuz’da Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 20 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu etki ile iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda daha çok keyif ve mutlu olacağınız bir süreç başlıyor sizler için. Bu konulardaki isteklerinizi daha net bir şekilde ortaya koyabilir ve destek bulabilirsiniz. Üstlerinizle kuracağınız keyifli ve olumlu ilişkiler sayesinde gelişmeler kaydedebilirsiniz. Bunun yanı sıra popülerliğiniz artıyor ve daha görünür olmaya başlıyorsunuz. İş arayanlar özellikle, güzellik, kozmetik, giyim, takı, organizasyonlar ile ilgili konularda işe başlayabilirler. Venüs kariyeriniz konusunda, size destek vermek için kolları sıvıyor.

AĞUSTOS

1 Ağustos’ta Aslan burcunun 8. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’da iş ve kariyer konularında şanslı bir süreç, yeni iş teklifleri, projeler gündeme gelebilir. Fakat bu Yeni Ay daha çok ikili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili konularda da sizlere destekleyici etkileri olacak. Fakat minik bir uyarı, ilişkilerinizde abartılı davranışlar ve kapris sizleri zor duruma sokabilir. Ama genel anlamda yeni sürpriz şanslar ve fırsatlar elde edebileceksiniz. Yeni ay etkisi ile, finansal anlamda güzel fırsatların olabileceği bir iş teklifi ile karşılaşabilirsiniz veya patronunuz birden size zam yapmaya karar verebilir mesela! Ya da maddi olanakları çok daha iyi olan bir iş bulabilirsiniz. Her şekilde hem kariyer hem de para anlamında fırsat ve şansların gani gani olacağı bir Yeni Ay sizleri bekliyor.

11 Ağustos’ta ise Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda daha fazla bilgi ve iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor, işle ilgili toplantılar görüşmeler sık sık meydana gelebilir, yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz. 15 Ağustos’ta ise 22 derece Kova burcunda Venüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay etkisi ile de evinizi değiştirmek, taşınmak, ev almak ve satmak isteyebilirsiniz ve gerçekten de harika fırsatlarla karşılaşabilirsiniz ama bu sefer kafa karışıklığı da yaşayabilirsiniz. Ya da yaşadığınız yerde su tesisatı ile ilgili bir takım sorunlar nüksedebilir. Ev, yuva, yerleşim, aile ile ilgili konularda da bazı hayal kırıklıkları meydana gelebilir. 18 Ağustos’ta ise Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Hayatınızda, mücadele ve efor sarf edeceğiniz alanlar sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar olacak. Bu dönemde hali hazırda bazı arkadaşlarınızla ilişkilerde gerginlikler söz konusu olabilecektir, sosyal çevrenizi idare ve organize etme görevi size düşebilir. Tabi iyi etkileri de mevcut, mesela daha aktif, sosyal, hareketli ve grişken olacak hayatınıza yeni dostluklar, arkadaşlıklar katabileceksiniz. Mars sizin sosyal anlamda daha fazla öne çıkmanıza neden olacak.

21 Ağustos’ta Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu harika bir etki üstlerle ilişkiler, onlardan rahatlıkla destekler alınabilecek ve terfiler söz konusu. Bunun yanı sıra işini değiştirmek isteyenler ve iş arayanlar sizlere de aynı şekilde müjdeli haberlerim var. Venüs yeni işler bulmanız konusunda inanılmaz destekler sağlayacaklar. Toplum önünde daha çok görünür olacak, mevkinizde, statünüzde yükseliş meydana gelecek. 29 Ağustos’ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Hayattan isteklerinizi ve umut ettiklerinizi daha kolay bir şekilde elde etmeniz konusunda size destek olacaktır. İş hayatında kazandığınız gelirleri arttırabileceğiniz keyifli proje veya tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra, arkadaşlarınız ve sosyal çevreniz hareketlenmeye, iletişiminiz artmaya başlıyor. Yeni tanışmalar, yeni çevreler içine girmeye başlayacaksınız. Fakat arkadaşlarınızı bu dönemde daha fazla eleştirebilir, onlara akıl verebilirsiniz. Sosyal yaşamınızı düzenlemek için ideal bir süreçtir. Bu dönem sivil toplum kuruluşlarına, kulüplere, derneklere katılabilir, sosyal hayatınızı daha renkli bir hale de dönüştürebilirsiniz. Bu dönem oldukça dürüst, açık sözlü, objektif ve çevrenizdeki insanların adeta akıl hocası haline de dönüşebilirsiniz. İş hayatından kazandığınız gelirlerle de ufaktan artabilir.

30 Ağustos’ta Başak burcunda Marsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Dostluklar, arkadaşlıklar, içinde olduğunuz gruplar, sosyal gruplar, kulüpler, dernekler, sosyal hayatınız üzerinde etkileri olacaktır. Bu yeni ay haftasında dostlarınızın dertlerine derman olmak, onların sorunlarına çözümler yaratmak, yeni insanlarla tanışmak, dostlarınızda sevmediğiniz özellikleri dile getirmek, kalabalık gruplarla eğlenceli aktiviteler içinde olmak için harika etkiler mevcut.

EYLÜL

14 Eylül’de Venüs Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte özellikle hayatında ilişkisi olanlar için birazcık kırmızı alarm zamanı. Gereksiz kıskançlıklar yüzünden ilişkileriniz sekteye uğrayabilir. Gizli ilişkiler gündeme gelebilir, ilişkilerinizi çevrenizdeki insanlara saklayabilirsiniz. Bazılarınız platonik ilişkilerinin içine çekebilir. Bu süreçte yalnızlıktan, yalnız çalışmaktan çok daha fazla verim alabilir, yalnızlıktan daha fazla mutlu olabilirsiniz. Önümüzdeki 20 günlük süreçte herhangi bir estetik operasyon yaptırmak için uygun değildir. Kendinizi bir parça değersiz hissedebilirsiniz.

14 Eylül'de Merkür de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde dinlenme, içe dönüş süreci yaşayacaksınız önümüzde süreçte. Kendinizi daha fazla sorgulayabilir, hayatın neresindeyim, nereye gidiyorum, hedeflerim neler, neler yapmam gerek gibi daha bir çok sorunun yanıtını arıyor olacaksınız. 3 Ekime kadar önemli sözleşme ve anlaşmalarınızı ertelemenizde yarar olduğunu düşünüyorum, ha erteleyemediğiniz olası imza gerektiren konularda maddeleri dikkatli okuyun ve işinize gelmeyi çıkartın sözleşmeler içinden. Çünkü 12. ev aslında kayıplar alanıdır ve şartlar ve koşullar tam olarak elimizde olmaz, bu yüzden adımlarınızı dikkatli atmalısınız. 14 Eylül’de Balık burcunun 22. derecesinde Neptünyen bir Dolunay meydana gelecek. Aşk ve çocuklarla ilgili konular ön planda. Özel ilişkilerde güç, iktidar savaşı zaman zaman zor duruma düşürebilir, yalnız akrepler için oldukça romantik günler kapıda. Çocuk sahibi olmayı düşünenler çalışmalar yapabilirler. Finansal anlamda sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Özel hayatınızı bu dolunay ile ister istemez daha fazla sorgulayacaksınız. Siz gerçekten bir ilişki içinde nasılsınız, neler yapıyorsunuz, nasıl davranıyorsunuz, neye ihtiyacınız var…vb sevdiğinizle daha güçlü bir sevgi bağı kurmak adına fedakarlık etmek ve karşılıklı özveride bulunmanızı gerektiren konular ortaya çıkabilir. Hayatınıza daha fazla duygu eğlence aşk romantizm ve keyif katmak harekete geçebilirsiniz. Fedakarlık etmek alttan almak ilişkide daha fazla toleranslı ve şefkatli davranmak gerekebilir. Bu dönemde ilişkisi olmayan Akrepler yeni bir aşka yelken açabilirler. Yaratıcı çalışmalara start verebilir, hobilerinize eğilebilir ve kendinizi ifade etmek bakımından sezgileri duyguları ve yetenekleri daha fazla kullanmak isteyebilirsiniz. Çocuklarınız varsa onları geliştirici çalışmalara hobilere bireysel sporlara ve etkinliklere başlatabilirsiniz. Kendiniz de yeteneklerinizi geliştirici hobilere veya çalışmalara başlamaları için adım atabilirsiniz.

23 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, ruhsal konular ve psikolojik durumunuzla ilgili olacaktır. Bir dinlenme, içe dönüş süreci yaşayacaksınız önümüzdeki bir ay. Kendinizi daha fazla sorgulayabilir, hayatın neresindeyim, nereye gidiyorum, hedeflerim neler, neler yapmam gerek gibi daha bir çok sorunun yanıtını arıyor olacaksınız. Çünkü 12. ev aslında kayıplar alanıdır ve şartlar ve koşullar tam olarak elimizde olmaz, bu yüzden adımlarınızı dikkatli atmalısınız. 28 Eylül’de ise 5 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. 12. evinizde bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu hafta kötü alışkanlıklarınızdan kurtulmak için harika bir hafta! Özellikle sigarayı bırakmak isteyenler, bu hafta iş başına! Yine bunun yanı sıra, sağlığınızla ilgili konular ön plana çıkacaktır, hassas olabilir, dikkatli olmanızda yarar var. Bir takım perde arkasında dönen olaylar, konular, dedikodular canınızı bir parça sıkabilir. Sizin döneminiz Ekim 20 itibari ile başlayacak, bu yüzden sabretmenizde yarar var. Yine psikolojik destek ve yardım almak veya uzman bir doktorla görüşmek için ideal bir hafta.

EKİM

3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ileri hareketi, geri hareketi derken 10 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile fikirlerinizle göz kamaştıracaksınız. Projelerinizi hayata geçirme zamanı sizler için. Fikirsel anlamda harika destekler alabilecek, zihniniz zehir gibi çalışacak. 4 Ekim’de ise Mars Terazi burcuna geçiş yapacak ve 19 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönem üzerinize tembellik çöreklenebilir, işler tam olarak istediğiniz gibi gitmeyebilir, üç günde bitmesi gereken işler 10 günde bitebilir mesela. Sağlığınızı ilişkilendiren konularda da tedavi için iyi bir süreçtir. Amaçlarınız, isteklerinize ulaşmak, yaşama dair hırslarınızı törpülemeniz gereken bir nevi dinlenme dönemi olacak sizler için. Ameliyat içinde keza uygundur. Ruhsal dengenizi korumak bu süreçte biraz zor olabilir sizler için, içsel anlamda sıkça huzursuzluk gözleyebilirsiniz. Arkanızdan işiniz ile ilgili iş çevirebilecek olan sinsi, zararlı düşmanlarla uğraşmanız gerekebilir.

8 Ekim’de ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 2 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çokta rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, daha hırslı, kontrolün sizde olmasını isteyebilirsiniz ama çevrenize oldukça çekici enerjiler gönderecek ve özellikle yalnız olanlar türlü flört ve çıkma teklifleri ile karşılaşabilirler. Yine fiziki olarak saç boyama, fiziken bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Kendinizi yenileme ihtiyacınızın arttığı şu günlerde, Venüs ilaç gibi gelecek size. Kendinizi güzelleştirmek için daha çok zaman harcayabileceksiniz. Yalnız bu dönem olası başlayacak ilişkilerde tutkular, arzular, hırslar, kontrol ve cinsellik daha ön planda olacaktır. İlişkisi olanlar ise sevgilinizin, eşinizin ilgisini daha çok üzerinize çekeceksiniz. Yalnız kıskançlık ve gereksiz kaprislere dikkat.

13 Ekim’de ise 20 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. İş ve çalışma ortamı, birlikte çalıştığınız kişiler, günlük rutin işler, kişisel gelişim, sağlığınızı ilişkilendiren konular, çok çalışılması gereken durumlar, angarya uğraştırıcı işler bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu Dolunay zamanı çalıştığınız iş yerinin yeri veya kurumsal yapısında bir takım değişiklikler meydana gelebilir, bazı görev değişimlerinden pek hoşlanmayabilirsiniz. İş yükünüz artabilir, yeni bir takım projeler işler için görevlendirilebilirsiniz. Daha çok çalışacağınız ama çok fazla da takdir göremeyeceğiniz bir süreç olacak bu. Yine sağlıkla ilgili konularda destekleyici etkiler altında olacaksınız. Kötü bir takım alışkanlıkları bu dolunay sayesinde bırakabilirsiniz. 23 Ekim’de ise Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Enerjiniz yükselmeye başlayacak ve kendinizi daha net bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Kişisel yeteneklerinizi paraya dönüştürebileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hayatınızda yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar dikkat çekici olacak. Hayatın bir nevi odak noktası siz olacaksınız ve spot ışıkları üzerinizde parlayacak. Atılım yapma ve girişimlerde bulunma zamanı sizler için. Yalnız biraz egosantrik olabilirsiniz, dikkat etmenizde yarar var.

28 Ekim’de ise 4 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Sezgileriniz her zamankinden çok daha fazla güçlü olabilir. Yeni projeler, yeni ilişkiler, yeni başlangıçlar için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Elinize yeni bir iş fırsatı geçebilir, ilişkiler konusunda daha tutkulu bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Zihniniz zehir gibi çalışacak, yeni işler, projeler üretebileceksiniz. Aklınıza gelen fikirleri rahatlıkla hayata geçirebileceksiniz. Önemli anlaşmalar yapabilir, imzalar atabilirsiniz.

KASIM

1 Kasım’da Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konular hareketlenmeye başlıyor. Ödemelerle ilgili konularda bir rahatlama ve ferahlama hissetmeye başlayacaksınız. Yeni gelir kaynakları elde edebilirsiniz yalnız keyfe keder harcamalarda ortaya çıkabilir. Gelir ve gider dağılımınıza dikkat etmek yerinde olacaktır. Seyahatler için de para harcayabilirsiniz. Yeni iş teklifler ile karşılaşabilirsiniz. 12 Kasım’da 19 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Özellikle gayrimenkul, emlak, taşınmaz mallarla ilgili önemli, güzel, destekler alabilirsiniz. Alacağınız bu destekleri bir sonra ki hafta kullanmanızda yarar var. Yine vergi, borçlar, ödemeler, krediler, banka işlemleri, burslar, miras gibi konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir ve bu gelişmeler genel anlamda olumlu nitelikte olacaktır. Önemli bir krizi aşabilmeniz için rahatlıkla destek alabileceksiniz. Ya da bu hafta uygun koşulları olan, yatırım amaçlı kredileri araştırabilirsiniz. Ama ekonomi malum, kaldırabileceğinizden çok daha büyük finansal riskler almamakta fayda var aslında. Bu Dolunay işin içinde hem de Satürn olduğu için önemli. Evinizi veya arabanızı değiştirmek için harekete geçebilirsiniz. Evinize, ailenize ilişkin sorumluluklarınız hafta boyunca artabilir. Bu alanlarda düzen getirecek yeni kararlar alabilirsiniz. Kontrollü değişim dönemi sizler için.

19 Kasım’da Mars Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü, kuvvetiniz yönlendireceğiniz çaba sarf edeceğiniz alanın kendi kişisel yeteneklerinizi, motivasyonlarınızla ilgili olabileceğine işaret eder. Uyku dönemi sona erdi arkadaşlar, artık harekete geçme, girişimlerde bulunma, yaşamınızda hız katma zamanı! Şu dönem sizler için süper bereketli bir dönem, iyi kullanın. Yalnız sakarlıklar ve minik kazalara da dikkat edin, işin içinde mars var sonuçta. Daha dışa dönük, hareketli, sınırları zorlama isteğiyle dolup taşacaksınız. Cinsel anlamda da tam performans sergileyeceğiniz bir dönemde olacaksınız. 22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. Önümüzdeki bir aylık süreçte odak noktanız parasal konular, bütçe para kazanma, kazançları arttırma ile ilgili konular olacaktır. Para biriktirebilir, yatırım yapabilir, bütçenizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Diğer yandan maddi konularda üzerinize iyimser bir hava yerleşebilir, harcamalar konusunda biraz esnek, gevşek davranabilirsiniz. Dikkatli olmasında fayda var.

26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar yeni iletişim projeleri, seyahatler söz konusu sizler için. Yakın çevreniz ile sorunlarınız var ise bu hafta itibari ile çözüme kavuşturabilirsiniz. Gayet keyifli seyahatler organize edebilirsiniz. Bu süreçte kendinizi çok güzel ifade edebilecek, iletişim içinde olduğunuz kimseler, hitap edeceğiniz kişiler sizin kelimeleri kullanışınıza, iletişim şeklinize hayran kalabilirler. Sorunları daha çok tatlı dille çözebileceksiniz bu dönem içinde. Yine kadınlarla ilgili, kadınları ilgilendiren ürünlerin ticareti işine girmek içinde uygundur. Veya moda, yemek, sanat gibi konularda web sitesi açmak, blog açmak içinde keza uygun bir süreçtir. Eğer ki yalnızsanız mesafe olarak size yakın biri ile flört edebilirsiniz.

26 Kasım’da Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay sizlerin finansal konularınızın üstüne adeta projeksiyon tutacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Yaptığınız, uğraştığınız iş ile ilgili yeni kazanç kapıları, yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Yalnız bu Yeni Ay sizlerin iş yükünü biraz daha arttırabilir, yeni görev ve sorumluluklar alabilirsiniz. Bu Yeni Ay sadece parasal anlamda değil, sahip olduğunuz eşyalarınızla ilgili de olacaktır. Bir süredir almayı planladığınız yüklü meblağlı bir şey için atılım yapabilirsiniz. Yeni Ay zamanı patronunuzla zam konusunu konuşmak, yeni yıla tamda hak ettiğiniz şekilde bir parayla girmek için koşulları zorlamak adına uygun bir zaman olduğuna işaret etmekte. Para konusunda biraz manipüle edilebilir, kandırılabilirsiniz ama bu oyunlara siz gelmeyin ve kafanızdaki ücret ne ise bu konuda dirençli olun. Eğer ki serbest meslek sahibi iseniz, kendi işinizi yapıyorsanız veya ticaretle ilgileniyor, ürün satıyorsanız artık sizinde zam yapma zamanınız gelmiş demektir. Parasal konularda hiç çekinmeyin, aklınızda karışmasın. Yine yayıncılık, halkla ilişkiler, pazarlama, reklam gibi konulardan para kazanabilirsiniz.

ARALIK

9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konular ön plana çıkacaktır. Harcamalar, kazançlar dengesini iyi kurmanız önem kazanacaktır, finansal konularla ilgili aşırı iyimser yaklaşabilirsiniz. Meraklanmayın, bu süreçte kazançlarınızı arttırıcı etkilerde söz konusu. İşinizde terfi alabilir, daha iyi bir işe geçebilirsiniz. 12 Aralık’ta 19 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Eğer finansal kaynak arayışı içinde iseniz bu Dolunay zamanında destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. Fakat kazançlar ve kayıplar bir arada görünüyor. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler özellikle iş ve kariyerinize ilişkin gündeme gelebilir. Borç, alacak ve verecek konularında, eşinizin veya ortağınızın finansal konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler kapıda. Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Zihnen dalgın olabilir, alıngan ve hassas olabilirsiniz. Yalnız finansal konular ile ilgili yanlış kararlar vermeye daha meyilli olabileceğiniz zamanlar dikkat etmenizde yarar var. Ani ve fevri kararlardan kaçınmak yerinde olacaktır. Eşyanızı, paranızı bir yerlerde unutabilirsiniz.

20 Kasım’da Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Ailenizi mutlu edebilir ve dolayısı ile sizde mutlu olabilirsiniz, ailenize hediyeler alabilir, onlara destek olabilirsiniz pek çok konuda. Ailenizle daha keyifli ve mutlu olabileceğiniz durumlar oluşabilir, onlarla birlikte vakit geçirmek önümüzdeki ortalama bir ay hayattan çok daha fazla keyif almanızı sağlayabilir. Bunun yanı sıra yaşadığınız alanı, evi, odanızı düzenleyebilir, boyayabilir, yeni eşyalar alabilir, kendinizi mutlu edebileceğiniz bir şekilde dekore edebilirsiniz.

26 Aralık’ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek Seyahate çıkabilir, web sitesi açabilir, blogla ilgilenebilir, iletişimle ilgili bir takım konularda sorumluluklar alabilirsiniz. Özellikle yakın çevrenizle ilişkilerinizi düzenlemek içinde destekleyici olabilir. Önemli iş anlaşmaları, sözleşmeleri imzalamak için güzel etkiler söz konusu olacak.