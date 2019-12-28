Akrep burcunu 2020’de neler bekliyor?

2020 senesinde Akrep burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2020 senesini yazdı.

Yeni yıla 20. derece Yengeç burcundaki Ay Tutulması etkileri ile başlıyorsunuz. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslar arası ilişkiler, ithalat, ihracat,satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon gibi konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Büyük bir reklam, organizasyon, medya, tanıtım projesinde yer alabilirsiniz. Bu tutulmaya Merkür ve Satürn sert kontakta olacaklar. Öncelikle yakın çevreniz, kardeşleriniz, akrabalarınızla ilgili konularda bazı sert ve soğuk kararlar alabilirsiniz. Önemli bir iş veya proje ile ilgilenmeniz gerekebilir. Ciddi bir eğitim sürecinden geçebilirsiniz bu tutulma ile. İletişim konusunda kendinize çeki düzen verebilirsiniz.

22 Mart’ta ise Satürn burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak. Fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak zira Retro yani Satürn geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi 30 Eylül’e kadar sürecek. Satürn, yakın çevre ve kardeşlerinizle yeniden yapılandırmaya başladığınız ilişkileri test etmeye başlayacak. Doğru adımlar atıp atmadığınızı öğrenebileceksiniz bu sayede. Özellikle yaşça büyük kişilere kendinizi daha çok ifade etmenizi gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir. Eski yarım kalan işlerinizi tamamlamak, üzerinden geçmek için harika zamanlar. Oturduğunuz apartmanın yönetimsel işleri size kalabilir. Kardeşleriniz ile daha çok bir araya gelebilirsiniz. Eski yazıları tasnif etmek, düzeltmek, elden geçirmek, eski hesapları tekrar gözden geçirmek için ideal zamandır. Daha önce ziyaret ettiğiniz, gittiğiniz yerlere tekrar gidebilirsiniz. Dışa dönük iletişim sergilemektense, daha içe dönük olabilir, daha önce yazdıklarınızı çevrenizdekiler ile paylaşırken, paylaşımlarınızda biraz cimri olabilirsiniz.

7 Mayıs’ta Akrep burcunun 17. derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’a Neptün destekleyici konumda iken Merkür ise karşısında olacak. Sezgileriniz her zamankinden çok daha fazla güçlü olabilir. Yeni projeler, yeni ilişkiler, yeni başlangıçlar için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Elinize yeni bir iş fırsatı geçebilir, ilişkiler konusunda daha tutkulu bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Zihniniz zehir gibi çalışacak, yeni işler, projeler üretebileceksiniz. Aklınıza gelen fikirleri rahatlıkla hayata geçirebileceksiniz. Önemli anlaşmalar yapabilir, imzalar atabilirsiniz. Yalnız partneriniz veya ortağınız ile fikir anlaşmazlıklarına düşmeniz olası. Bu Dolunay zamanında oldukça yaratıcı, romantik ve duygusal olabileceksiniz. Eğer yalnızsanız bu Dolunay zamanı iletişim yetenekleri güçlü, konuşmayı seven, bilgili bir partner ile karşılaşmanıza yardımcı olabilir. Oldukça yaratıcı olacağınız bir süreç olacak sizler için.

12 Mayıs’ta Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve 25 Haziran’a kadar devam edecek. Parasal konular, harcamalar, krediler, burslar, nafaka, prim, burs gibi konularda bazı gecikme ve engeller söz konusu olabilir bu süreçte. Size düzenli olarak gelen ödemelerinizde bazı aksaklıklar söz konusu olabilir. Nafakalar, burslar geç ödenebilir mesela. Ya da almayı düşündüğünüz kredi oranı pat diye yükselebilir.

13 Mayıs’ta ise Jüpiter Oğlak burcuna geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar geri hareket edecek. Bu süreçte yakın çevreniz ve kardeşlerinizle para getirmesi olası planlarınızda bazı yavaşlamalar, aksaklıklar olabilir. Para getirecek projeleriniz ve fikirleriniz olabilir ama bunları hayata geçirmek için ihtiyacınız olan kontaklar ya da fırsatlar istediğiniz anda gelmeyebilir. Bu dönemi işleri geliştirmek, projeleri yapılandırma süreci gibi değerlendirebilirsiniz. Ya da çıkmayı hedeflediğiniz tatil ve seyahatleri başka zamanlara organize etmeniz gerekebilir.

5 Haziran’da ise 15. derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. Parasal konular, kazançlar gündeminizde olacak. Daha fazla para kazanmanın yollarını ararken, parasal konularla ilgili ciddi bazı kararlar almanız da gerekebilecek. Yalnız Mars’ın tutulmaya sert kontakta olması, riskli yatırımlardan, kumardan, borsadan biraz uzak durulması gerektiğine işaret etmekte. Finansal açıdan pek de risk alınması için uygun süreçlerde olmayabilirsiniz. Paranızı daha çok çocuklar, aşk, hobiler için harcayabilirsiniz bu dönemde fakat bunu yaparken abartarak ve ipin ucunu kaçırarak yapmayın.

21 Haziran’da 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslararası ilişkiler, ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon gibi konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz. Büyük bir reklam organizasyon, medya, tanıtım projesinde yer alabilirsiniz.

5 Temmuz’da ise 13. derece Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs destekleyici bir görünümde olacak. Zihniniz oldukça işlek, yeni projeler ve fikirlerin peşinde koşabileceğiniz zamanlar olabilir. Yeni bir web sitesi, yayıncılıkla ilgili adımlar, yeni bir eğitimle ilgilenebilirsiniz. Bilgi, iletişim ile ilgili konularınız gündeminizde olacak. Bu konularda ortaklıklar kurabilir, diğer insanlardan beklenmedik sürpriz destekler alabilirsiniz. Yapacağınız her türlü işte aklınıza gelmeyecek isimlerden, beklenmedik destekler ve yardımlar alabilirsiniz.

9 Eylül itibari ile Mars, Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve bu geri hareket 15 Kasım’a kadar devam edecek. Mars haritanızın 6. evinde geri gidecek. Mars’ın geri gidiş zamanı enerjinin düştüğü, harekete geçmekte zorlanılan, bir iş için 3 birim enerji harcarken, 10 birim enerji harcanılması gereken ve kişiyi tembelliğe itebilecek bir süreçtir. 6. ev astrolojide sağlıkla ilgili konular, iş ve çalışma ortamı, günlük angarya işler ve en önemlisi sağlıkla ilgili konularla ilgilidir. Bu gerileme sürecinde iş yerinde adeta bir şeylerin tıkandığını ve işlerin ilerleyemediğine şahit olabilirsiniz. İş değiştirme ve terfi beklentilerinizi bu zaman aralığında yüksek tutmamanızı önerebilirim. Birlikte çalıştığınız kişilerle sudan sebeplerden dolayı aranızda gerginlikler oluşabilir. Bu tarih aralığında özellikle önemli ameliyatlarınızı almamanızı tavsiye edebilirim, sağlık evinizde gerileyecek olan Mars, ameliyatlarda problemler, yaraların çok geç iyileşmesi, tanı ve teşhiste problemler çıkartabilir ve bir diğer olası etkisi de kronik bir takım rahatsızlıklarınızın yeniden nüksetmesi olabilir. Ya da vücudunuzun savunma sistemi çok güçlü olmayabilir ve hastalıklara daha da açık olabilirsiniz.

23 Ekim’de ise Güneş artık burcunuza geçiş yapacak ve bir ay boyunca burcunuzda seyahat edecek. Enerjiniz yükselmeye başlayacak ve kendinizi daha net bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Kişisel yeteneklerinizi paraya dönüştürebileceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hayatınızda yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar dikkat çekici olacak. Hayatın bir nevi odak noktası siz olacaksınız ve spot ışıkları üzerinizde parlayacak. Atılım yapma ve girişimlerde bulunma zamanı sizler için. Yalnız biraz egosantrik olabilirsiniz, dikkat etmenizde yarar var.

11 Kasım’da Merkür burcunuza geçiş yapacak ve 2 Aralık’a kadar burcunuzda seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile fikirlerinizle göz kamaştıracaksınız. Sizin için tam da projelerinizi hayata geçirme zamanı! Fikirsel anlamda harika destekler alabilecek, zihniniz zehir gibi çalışacak.

15 Kasım’da 23. derece Akrep burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Sezgileriniz her zamankinden daha güçlü olabilir. Yeni projeler, yeni ilişkiler, yeni başlangıçlar için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Elinize yeni bir iş fırsatı geçebilir, ilişkiler konusunda daha tutkulu bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Zihniniz zehir gibi çalışacak, yeni işler, projeler üretebileceksiniz. Aklınıza gelen fikirleri rahatlıkla hayata geçirebileceksiniz. Önemli anlaşmalar yapabilir, imzalar atabilirsiniz

22 Kasım’da Venüs burcunuza geçiş yapacak ve 16 Aralık’a kadar burcunuzda seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası. Daha hırslı, kontrolün sizde olmasını isteyebilirsiniz ama çevrenize oldukça çekici enerjiler gönderecek ve özellikle yalnız olanlar türlü flört ve çıkma teklifleri ile karşılaşabilecekler. Yine fiziki olarak saç boyama gibi, fiziken bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Kendinizi yenileme ihtiyacınızın arttığı şu günlerde, Venüs ilaç gibi gelecek size. Kendinizi güzelleştirmek için daha çok zaman harcayabileceksiniz. Yalnız bu dönem, başlayacak olası ilişkilerde tutkular, arzular, hırslar, kontrol ve cinsellik daha ön planda olacaktır. İlişkisi olanlar ise sevgilinizin, eşinizin ilgisini daha çok üzerinize çekeceksiniz. Yalnız kıskançlık ve gereksiz kaprislere dikkat!

30 Kasım’da ise 8. derece İkizler burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Yatırım için, işleri büyütmek için, ev almak için belki de kredi araştırmaları içine girebilirsiniz. Bu dönem aslında kendinizi bilgi ve eğitim ile değiştirip dönüştüreceğiniz, sevmediğiniz bir takım özelliklerinizi geride bırakmak için çaba sarf edeceğiniz, hayatınızdaki olası iletişim krizlerini büyük bir ustalıkla yönetip, krizleri rahatlıkla fırsata çevirebileceğiniz bir tutulma beklemekte sizi. İstediğiniz herhangi bir konuda derinleşmek, derin araştırmalar yapmak için de koşullarınız gayet uygun olabilecek.

14 Aralık’ta 23. derece Yay burcunda işin içinde Merkür'ün olduğu bir Güneş Tutulması meydana gelecek. Sizin için iletişim, satış, pazarlama, reklam, yayıncılık, eğitim, medya, sosyal medya, yazılım, web sitesi gibi konularda para kazanmak için projelerin geliştiği, para kazanmak adına dahiyane fikirlerin zihinlerde uçuştuğu bir tutulma olacak.

17 Aralık’ta ise Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. Satürn sizin 4. evinizde hareket edecek. Bu dönem eve, yuvaya, yerleşime ait sorumluluklar artmaya başlıyor. Bazılarınız bu dönemde aileleriyle daha çok yakından ilgilenmeleri gerekebilir, onların bakımını üstlenebilirler. Bazılarınız ise ev sahibi olmak için girişimlerde bulunabilirler. Satürn haritanızın tam da dip noktasından geçiyor olacak, hayatla, yaşamla yüzleşme zamanı bir nevi. Şu ana kadar kimdiniz, neler yaptınız, doğru adımlar attınız mı, kendinizle yüzleşme ve gelecekle ilgili sağlam adımlar zamanı artık sizin için. Boşa geçirecek ve vaktinizin olmayacağı bir süreç olacak. Dipteyim, sondayım, depresyondayım modu sürekli yakanızda bir çiçek misali takılı kalabilecek. Bu dönem ailenizle ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz, ailenizin sağlığı ile daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Aile içinde dudak uçurtan gizli bir takım konular, belgeler ortaya çıkabilir. Ha en güzel tarafı kendinize yeni bir ev alabilirsiniz ama kredisini nasıl ödersiniz orasını bilemiyorum tabii. Geçmişinizi, köklerinizi çok daha fazla sorgulayabilir, araştırabilirsiniz. Elinizde avucunuzda bir avuç toprağınız falan varsa bu dönem bu toprağı işletmek, kazanç elde etmek veya yatırım yapmak için güzel zamandır. Kalıtımsal bir takım rahatsızlıklarınız varsa ve “Ohh bende çıkmadı” diye seviniyorsanız bir de Satürn’le tanışın bakalım. Kalıtımsal rahatsızlıkların hortlayacağı bir dönem olacak sizin için. Ailenizle de test edilebilirsiniz bu süreçte.

Sene boyunca 3. evinize giriş yapacak olan Jüpiter sayesinde önümüzdeki bir sene boyunca iletişim, bilgi alışverişi, yakın çevre ile ilişkiler, kardeşlerle ilgili konular, komşularla, eğitimle ilgili konularda türlü fırsat ve şanslarla karşılaşabilirsiniz. Birçok seyahat gündeme gelmeye başlayacak. Ülke içi, orta uzunlukta seyahatler olacaktır bunlar. Bazılarınız iletişim, yazı, internet, blog, web sitesi gibi kanallar ile adını daha fazla duyurabilecek, yurt dışına açılabilecek. Bazılarınız bir yayıncı ile anlaşıp ilk kitabını bastırabilir. Yeni şeyler öğrenmek bilhassa yabancı dile başlamak için muhteşem bir zaman! Komşularınızla olası sorunların üstesinden çok daha rahat gelebileceksiniz. Bazılarınız, halka ilişkiler, tanıtım, reklam gibi işlerden kazanç elde edebilecekler. E-ticaret sitesi açabilir, internet üzerinde satış işlerine başlayabilirsiniz. Bu işler daha çok gıda, tarım, beslenme, temizlik gibi konular üzerine olabilir. Bu 13 aylık dönemde leyleği havada görmüşçesine çok fazla seyahat edebilirsiniz. Bence minik bir seyahat bavulu odanızda hazır bulunmalı artık! Yabancı dil öğrenmek biraz daha çaba ve emekle sizin için çok daha kolay olacaktır. Ya da bu dönemde sosyal medyada bir fenomen olacaksınız, bu da bir ihtimal sizin için!

19 Aralık’ta Jüpiter Kova burcuna geçiş yapacak ve dolu dolu bir sene bu burçta seyahat edecek. Aile içindeki çözümsüz gibi görünen tüm konular çözüme kavuşurken ev almak için girişimlerde bulunabilir, elinizdeki toprak, arsa, gayrimenkul yatırımlarını değerlendirebilirsiniz. Aile yanından ayrılıp kendi evinize mi çıkmak istiyorsunuz veya yıllarca çalıştınız ve ev sahibi olmak istiyorsunuz ya da evinize belki de çok pahalı bir iç yenileme için kolları sıvayacaksınız? Belki de yaşadığınız muhiti, semti, hatta kenti değiştirmek istiyorsunuz? Aile içinde barış ve huzur ortamı mı gerekiyor? Giderleri paylaşacak bir ev arkadaşı mı? Hangisi olursa olsun Jüpiter hepsi için destek sağlamak üzere göreve hazır olacaktır bir sene boyunca. Ev, yuva, aile, yaşadığınız yer ile ilgili türlü fırsat, şans ve olanaklarla karşılaşabileceksiniz. Bazılarınız emlak, toprak, bahçe ile ilgili işlerden kazanç elde edebilir. Tarıma yönelebilir, organik tarım üzerine yatırım yapabilir. Ailenizin kökleri, atalarınızla ilgili araştırmalar yapabilir ve onlar hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Geleceğe yönelik yeni planlar yapmak ve bu planları gerçekleştirmek adına da şanslarla karşılaşabilirsiniz. Bir diğer iyi haber de evlenme olasılığınızın olması! Bu 13 aylık dönemde sadece ev almak değil, evlenme şansınız da oldukça yüksek! Yalnız bu süreçte bazılarınızın aileleriyle ilgili duyulmamış, konuşulmamış meseleler de gün yüzüne çıkabilir. Gizli miraslar ortaya çıkabilir. Belki de Mısırlı hiç bilmediğiniz bir dedeniz size veya ailenize miras bırakmış olabilir, kim bilir? Tabii hem Satürn hem Jüpiter’in aynı alanda seyahat ediyor olması kafanızı ilk etapta karıştırsa da, aslında temkinli bir şekilde hareket edildiği takdirde bu süreç sizin için çok zevkli ve keyifli bir maceraya dönüşebilir.

Bu sene aşktan yana şanslı zamanlar: 14 Ocak – 8 Şubat arası 5 Mart – 4 Nisan arası, 8 Ağustos – 6 Eylül arası, 22 Kasım ile 16 Aralık arası.