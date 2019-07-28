Aslan – Ağustos Aylık Burç Yorumu

Ağustos ayının aylık burç yorumları... Aslan burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Ağustos'ta Aslan burcunun 8. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Hayatınızda yeniliklere yer açmanın vakti geldi! Bu Yeni Ay zamanı iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda oldukça şanslı etkiler altında olacaksınız. Fırsatlar ve şanslar elde edebilirsiniz, sizleri dört ayak üzerine düşürecek bu Yeni Ay.

Özellikle yalnız olanlar, hayatınıza yeni birini almak için hazırlıklı olabilirler. Size, keyif, mutluluk verecek yeni adımlar atacaksınız. Sizlerin yerine şimdiden heyecanlandım! Bu Yeni Ay maddi fırsat ve olanaklar, büyümenizi sağlayacak koşulları gündeme getirebilecektir. 11 Ağustos'ta ise Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Her türlü anlaşma, sözleşme, imza, ortaklık, seyahat planları yapmak ve iletişim trafiğinizi arttırmak için çok güzel bir süreç olacak.

15 Ağustos'ta ise 22 derece Kova burcunda Venüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay etkisi ise ikili ilişkilerinizde, ortaklıklarınızda, partner ilişkilerinde, evlilikte bazı minik hayal kırıklıkları gündeme gelebilir. Finansal konular yüzünden minik gerginlikler oluşabilir. Tabii bir diğer olası etkisi de partnerinizle birlikte romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Yalnız olanlar kendilerini içinde kaybolacakları bir aşkın içinde bulabilirler. Fakat dikkatli olmalarında yarar var, sandıkları gibi bir kimse çıkmayabilir karşınızdaki kişiler. Eğer bir ilişkiniz var ise, onu kafanızda epey sorgulayabilirsiniz de. 18 Ağustos'ta ise Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konularla ilgili mücadele döneminiz başlayacak. Para kazanmak, paranızı arttırmak için daha fazla efor sarf etmeniz gerekecek. Mars adama kazandırır ama aynı zamanda harcatır da. Aynı anda birden çok işi halledebilir, 2-3 farklı kanaldan para kazanabileceğiniz koşullar yaratabilirsiniz. Para konusunda detaycı, titiz davranma eğiliminde de olabilirsiniz.

21 Ağustos'ta Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Bir kere enerjiniz yerine geliyor, motivasyonunuz artıyor, kişisel bakımınızla çok daha ilgileneceksiniz, hayatınızda yeni oluşumlar, yeni başlangıçlar dikkat çekici olacak. Siz aşka değil, aşk size doğru gelecek. Fiziki görüntünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. 29 Ağustos'ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konularda önemli anlaşmalar, sözleşmeler, fikirler, projeler, detay gerektiren işlerde başarı sizinle olacaktır. Fikirlerinizi paraya dönüştürebilir, finansal konularla ilgili minik seyahatler yapabilirsiniz. Bütçenizi değerlendirmek, hesaplamak, mantıklı kararlar almak için güzel bir süreç olacak sizler için. Yine bu dönemde yeni size kazanç sağlayacak tekliflerle de karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra elektronik aletler alabilir, hediye gelebilir, satın alabilirsiniz. Bu dönem zihniniz daha çok para kazanma odaklı olacaktır. Para ve iş konularında detaycı, analizci ve mükemmeliyetçi yaklaşımlar sayesinde gayet güzel paralar kazanabileceksiniz. Paranızı belki de eğitimden, konuşmacı olmaktan, seminerlerden kazanacaksınızdır. Fikir üretmek ve bu fikirleri başkalarına satmak için de uygun bir dönem.

30 Ağustos'ta Başak burcunda Marsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay kazançlarınız, paranız, maddi durumunuzu ilgilendiren alanda meydana gelecek. Parasal konularda daha titiz, özenli, detaycı davranabilirsiniz. Kazançlarınızı arttırmanın yollarını ararken, bir süredir peşinde olduğunuz bir iş veya projenin de sonuna gelmiş olabilirsiniz. Bu Yeni Ay döneminde odak noktanız daha çok kazançlarınız üzerinde olacak.