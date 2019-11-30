Aslan – Aralık Aylık Burç Yorumu

Aralık ayının aylık burç yorumları... Aslan burcunu bu ay neler bekliyor?

9 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Yalnız olanlar için hayatlarında aşkın kapıları aralanmaya başlıyor, yaratıcılık gerektiren konularda başarı yakalama şansı çok daha yüksek olacak. Ama genel anlamda förtöz etkiler devrede olacak. Hayattan çok daha fazla keyif alabilecek, hobilerinize çok daha fazla zaman ayırabilecek, hatta bazılarınız yeni hobiler keşfedebileceklerdir.

12 Aralık'ta 19. derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda olacak. Yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat. Hayatınıza yeni insanlar katılabilir bazıları ise ayrılabilir. Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Özel hayatınızla ilgili kafa karışıklığı ve hayal kırıklığı söz konusu olabilir. Bu hafta riskli finansal yatırımlar yapmak için çok uygun bir zaman değil açıkçası. Fakat yaratıcılık gerektiren konularda başarı sizden yana olacaktır.

20 Kasım'da Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. İlişkiler ve ortaklıklardan yana şanslı bir sürece adım atıyorsunuz. İlişkinizde problemler var ise bu Venüs transiti zamanında onarabilir, partnerinizle çok daha romantik, keyifli ve tutkulu zamanlar geçirebilirsiniz. Yalnız olanlar siz başkalarından daha çabuk etkilenebilir, etki altında kalabilirsiniz. Bazılarınızın romantik ve düşünceli tarafı ortaya çıkabilir ilişkilerinde. Her anlamda bu etki ilişkileri besler nitelikte olacaktır.

26 Aralık'ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş tutulması meydana gelecek. İş ve çalışma ortamınıza ilişkin konular ön planda olacak. İşinizi, çalışma ortamınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun yanı sıra bir iş veya projenin bitişi veya sonlanması anlamına da gelebilir bu. Sağlığımıza biraz dikkat, dişler, kemiklere ve cilde, özellikle de böcek sokmalarına karşı. İş ile ilgili konularda sizi sevindirecek gelişmeler söz konusu olabilecektir.