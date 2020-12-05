Aslan – Aralık Aylık Burç Yorumu

Aralık ayının aylık burç yorumları... Aslan burcunu bu ay neler bekliyor?

Yılın son ayına giriş yaptık. Türlü aşamaları, engeller, zorluk seviyelerini atlatarak yılın son ayına ulaşmış bulunuyoruz. Umarım bu ay 2020'ye özel bir bölüm canavarı ile büyük final yapmaz hepimiz için. Şaka bir yana yılı uğurlamadan önce bakalım bu ay bizleri neler bekliyor?

14 Aralık’ta ise 23 derece Yay burcunda işin içinde Merkür'ün olduğu bir Güneş tutulması meydana gelecek. Mars bu tutulmaya destek verirken Neptün ise kafaları biraz karıştıracak. Aşk hayatınız ve çocuklarınızı ilgilendiren noktada meydana gelecek tutulma. Mars desteğinden dolayı, çocuk sahibi olmak için hareke geçebilirsiniz. Aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili konularda hedeflediğiniz, amaçladığınız her ne varsa rahatlıkla elde edebileceksiniz.

Yurt dışı, uluslar arası işler, yabancılar, eğitimle ilgili konularda da gündeminizde önemli konularınız olur ise rahatlıkla hedeflerinize bu konularda da ulaşabileceksiniz. Yalnız Neptün'ün sert kontağı yüzünden maddi konular, borçlar, yatırımlar, krediler konusunda kafanız biraz karışabilir. Çok dikkatli düşünmeden finansal atılımlarda bulunmamakta fayda var. Hesap hataları, ödemelerde hatalar yüzünden bankacılık işleriniz gereksiz yere uzayabilir.

17 Aralık’ta ise Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. Satürn oldukça uzun bir süre 7. evinizde hareket edecek, ilişkilerinizi düzenleme, ilişkilerle ilgili sorumluluk alma, deneyim kazanma ve olgunlaşma süreci olacak sizler için. Tam Satürn buradan geçerken başlayan ilişkiler türk kahvesi tadında yavaş pişen, zorlu ama temeli sağlam olabilecektir.

Satürn ilişkiler alanında sizi test ederken ilişkileri ve ortaklıkları olanlar eğer temel sağlam değilse ayrılık zilleri çalabilir sizler için. Şimdi evli, mutlu, çocuklu modundaysanız Demet Akalın rüyaları misali, bir durup ilişkinizi gözden geçirme zamanı gelmiş demektir, eğer ilişkilerinizde su sızdıran çatlakları görmezden geldiyseniz birden diye yollarınızı partnerinizle ayırabilir de. Partnerinizin davranışları, hareketleri size çok daha fazla batabilir, onu acımasızca eleştiri oklarınızı saplayabilirsiniz. Bu dönem yeni ortaklaşa girişimlere ve işlere başlayacaksınız öyle parayı hemen vururum, hemencecik bütün ortaklaşa işlerim büyür gider diye beklemeyin, önce ezilecek, kavrulacak, pişeceksiniz ee bu da nerden baksanız 3 seneyi bulacak.

İşin güzel tarafı düşmanlarınız kendilerini net bir şekilde gösterecek ama güçlü düşmanlarla savaşmak durumunda kalacaksınız. Özellikle bu dönemde bel ve karın bölgenize çok daha dikkat etmenizde yarar var. Yaşamınızda ki rekabet ve çekişme daha da artacak hazırlıklı olun. Oturduğunuz yerden işkembeden ona buna saldırayım demeyin zararlı çıkacak olan siz olursunuz. Bu arada bu Satürn bu dönemde sizi evlendirir de ve bu dönem yapılan evlilikler uzun ömürlü olur, tabii hala elinizde bir ilişki olursa.

Sene boyunca Jüpiter 6.evinizde seyahat edecek. İş, çalışma ortamı, sağlık ve günlük işler evine giren Jüpiter bu saydığım alanlarla ilgili türlü fırsat, şans ve olanağı beraberinde getirecektir. İş ve çalışma ortamınızda koşullar çok daha iyi bir seviyeye gelebilir. İş arayanlar sürekli seyahat edebileceğiniz bir işe giriş yapabilirsiniz. Ardı ardına mülakatlara çağrılabilirsiniz. İş ortamınızdan ve günlük yaşamdan çok daha fazla keyif almaya başlayacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkileriniz harika olmaya başlıyor.

İş yaşamınızdan gelen gelirlerinizde artış bekleyebilirsiniz. Kişisel ve fiziksel gelişim sağlayabilmeniz adına fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi beni aslında ürküten tek nokta, eğer yediklerinize dikkat etmezseniz hızlı bir şekilde kilo alabilirsiniz ve bu aldığınız kiloları vermek zorlaşabilir. Diyet, spor vb. aktiviteleri hayatınızda canlandırmak için ideal bir süreç. Sağlıkla ilgili problemlerin üstesinden daha rahat bir şekilde gelebilirsiniz.

Jüpiter'in bu alana geçişi, sizleri her zamankinden çok daha fazla çalıştıracak, en mükemmel, hatasız işler yapmanız konusunda sizi birazda sınayacaktır. Bunların yanı sıra, sağlıklı beslenmek, hayatınızın kalitesini arttırmak amaçlı profesyonel destekler alabileceğini değerli bir süreç olacaktır. Yine bu süreçte kendi işinizi yapıyorsanız müşteri sayınız artarken, bazılarınız ise kendi işlerini kurmak için fırsatlar yakalayabilecekler. Bir senelik süreçte iş hayatına bakış açınız veya iş yerinizde ki organizasyonel yapıda büyük değişimler meydana gelebilecektir.

19 Aralık’ta ise Jüpiter Kova burcuna geçiş yapacak ve dolu dolu 1 sene bu burçta seyahat edecek. 7. evinize giriş yapacak olan Jüpiter, ortaklıklar, sözleşmeler, evlilik, ikili ilişkiler alanında sizlere türlü fırsatlar ve olanaklar sağlamak için devreye girecek. Size güzel kazançlar sağlayacak sözleşmelerin altına imza atabilirsiniz. Yalnız ve bekâr olanlar evlilik hazırlığına başlamalı. İkili ilişkilerden yana, partnerinizden ve eşinizden rahatlıkla destek görebileceksiniz. Düşmanlarınız size zarar verecek bir mesafede olamayacaklar, lakin Jüpiter'in koruma kalkanı altında olacaksınız.

Düşmanlarınızın kim olduğunu daha net bir şekilde görebileceksiniz. Olası mahkemeleriniz sizden yana sonuçlanmaya başlayacak. Partneriniz, ortağınız veya eşinizle birlikte sık sık seyahate çıkabilirsiniz, bu seyahatler yurt dışı seyahatleri olabilir. İlişkilerinizde daha komformist bir tavır sergileyebilirsiniz, her zamankinden çok sahiplenici olabilirsiniz. Eşinize finansal anlamda destek olmanız gerekebilir. Eğer yalnız iseniz, uzun soluklu bir ilişki için kendinizi hazırlayın. İkil ilişkilerinize daha iyimser bir tavır da sergileyebilirsiniz. Bu süreç eğer sizin boşanma döneminize denk geliyorsa şayet, eşinizle hırla-gürle değil anlaşma ortamını sağlayarakta boşanabilirsiniz.