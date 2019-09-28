Aslan – Ekim Aylık Burç Yorumu

Ekim ayının aylık burç yorumları... Aslan burcunu bu ay neler bekliyor?

3 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 10 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile ev değiştirmek isteyenler, evini yenilemek isteyenler, ev almak isteyenler bu sürece kadar ciddi araştırmalar yapabilirler. Aile içinde konuşulmayan konuların konuşulabileceği bir süreç. Ev sahibiniz ile kiraya zam yapmaması için bu süreç anlaşmaya varabilirsiniz.

4 Ekim'de ise Mars Terazi burcuna geçiş yapacak ve 19 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönem özellikle araç kullanırken bir tık daha dikkatli olun, acelecilik yüzünden kazalara açık olabilirsiniz, keza fikirleriniz çalınabilir ve buna sinirlenebilirsiniz. Genel anlamda deli gibi seyahat edeceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Yurt içi bir çok acil seyahate çıkmanız gerekebilir. Yakın çevrenizle, komşularınızla, kardeşlerinizle olan ilişkilerde de biraz daha agresyon ve aynı fikirde buluşamama yüzünden gerginlikler oluşabilir. Diplomasi ve nezaketi elden bırakmamanızı tavsiye ederim. Yakın çevrenize karşı kırıcı olmayın.

8 Ekim'de ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 2 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Evinizle, yuvanızla, ailenizle, yaşadığınız yer ile daha yakından ilgilenebilirsiniz. Evinizde yalnız başınıza bir takım çalışmalar yapmak için güzel zamanlardır, yine boya, badana, tamirat gerektiren işlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Yalnız daha fazla içe dönebilir, yalnızlık ihtiyacınız artabilir, kendinizle baş başa kalabilirsiniz ki, aslında en sosyal ve dışa dönük olmanız gereken zamanlardasınız aslında. Ailenizle bu süreçte ilişkilerde zorlanmalar gözleyebilirsiniz, alacağınız eleştirilere karşı sert bir tavır sergileyebilirsiniz.

13 Ekim'de ise 20. derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 9. evinizde gerçekleşecek. Uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslar arası ilişkiler, ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, hatırı sayılır kişiler, promosyon gibi konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz, yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz.

23 Ekim'de ise Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular evi yuva, aile, yerleşime ait konular olacaktır. Bazılarınız evini değiştirmek için adımlar atabilir, bazılarınızın da hayatında alım ve satım konuları gündeme gelebilir, bazılarınız ise evinde tamirat, tadilat gerektiren işlerle ilgilenebilir. Ailenizle çok daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Bu bir ay boyunca, önümüzdeki altı aylık süreçteki hedeflerinizi belirleyebilir ve planlamalar yapabilirsiniz. Özellikle bu hafta bu saydığım konularda ciddi adımlar atmak, planlar yapmak, harekete geçmek için önemli olacaktır. Sizi ilk etapta koşullar sıkabilir, problem varmış gibi düşünebilirsiniz ama sorunlar hızla aşılacaktır.

28 Ekim'de ise 4. derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Ev, yuva, aile ve yerleşimle ilgili konular ön plana çıkıyor. Evinizi değiştirmeyi planlıyorsanız mevki veya dekoratif olarak bu Yeni Ay'dan faydalanabilirsiniz. Ev alım veya satım ile ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Evinizde davet verebilir, kalabalık bir grupta ağırlayabilirsiniz. Evinize yeni elektronik eşyalar alabilirsiniz. Yeni bir ev satın almak için gerekli desteği de bulabilir, ya da satmayı düşündüğünüz bir taşınmazınızı, rahatlıkla satabilirsiniz.