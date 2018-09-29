Aslan – Ekim Aylık Burç Yorumu

Ekim ayının aylık burç yorumları... Aslan burcunu bu ay neler bekliyor?

9 Ekim'de 15 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay ile birlikte, kafanızı boşaltmanız için yapmanız gereken bir seyahati işaret etmekte. Bu hafta bilgiyi düzenleme, tasnif etme ile ilgilenebilir. Yayıncılık, web sitesi, internetle ilgili konularla uğraşabilirsiniz.

Bir takım önemli sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir. Fakat imza atacağınız konularda dikkatli okumanızda yarar var. Maddi anlamda güzel gelişmelerin habercisi olan bu Yeni Ay, özellikle arkadaşlarınız, dostlarınız sayesinde para kazanabileceğinize işaret etmekte. 10 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve 31 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile ev değiştirmek isteyenler, evini yenilemek isteyenler, ev almak isteyenler bu sürece kadar ciddi araştırmalar yapabilirler. Aile içinde konuşulmayan konuların konuşulabileceği bir süreç. Ev sahibiniz ile kiraya zam yapmaması için bu süreç anlaşmaya varabilirsiniz.

24 Ekim'de 1 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Yaptığınız iş ile ilgili güzel ve kazançlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş arayanlar bu dönem iş görüşmeleri yapabilirler, işi olanlar iş hayatlarında kendilerini daha net bir şekilde ortaya koyabilirler. İş hayatınıza ilişkin çalışma ortamı ve çalışma sisteminize ilişkin bir dönüşüm ve değişim habercisi olabileceği gibi, önemli bir iş arkadaşınızdan gelecek olan desteğe de işaret ediyor olabilir. İş hayatınızda daha kalıcı, sağlam adımlar atabilir, kolay kolay risk almayabilirsiniz. Bu hafta özellikle maaş zammı konuşmak veya daha iyi maaşlı bir işe geçmek içinde koşullar gayet uygundur.

31 Ekim'de Merkür Yay burcuna geçiş yapacak. 16 Kasım'da geri hareketine başlayacak ve 8 Aralık tarihine kadar devam edecek geri hareketi, sonra sene sonuna kadar Yay burcunda seyahat etmeye devam edecek. Yalnız olanlar için hayatlarında aşkın kapıları aralanmaya başlıyor. Yaratıcılık gerektiren konularda başarı yakalama şansı çok daha yüksek olacak. Ama genel anlamda flörtöz etkiler devrede olacak. Hayattan çok daha fazla keyif alabilecek, hobilerinize çok daha fazla zaman ayırabilecek, hatta bazılarınız yeni hobiler keşfedecekler.