Aslan – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... Aslan burcunu bu ay neler bekliyor?

6 Eylül'de Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 22 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konularda önemli anlaşmalar, sözleşmeler, fikirler, projeler, detay gerektiren işlerde başarı sizinle olacaktır. Fikirlerinizi paraya dönüştürebilir, finansal konularla ilgili minik seyahatler yapabilirsiniz.

Bütçenizi değerlendirmek, hesaplamak, mantıklı kararlar almak için güzel bir süreç olacak sizler için. Yine bu dönemde yeni size kazanç sağlayacak tekliflerle de karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra elektronik aletler alabilir, hediye gelebilir, satın alabilirsiniz. Bu dönem zihniniz daha çok para kazanma odaklı olacaktır. Para ve iş konularında detaycı, analizci ve mükemmeliyetçi yaklaşımlar sayesinde gayet güzel paralar kazanabileceksiniz. Paranızı belki de eğitimden, konuşması olmaktan, seminerlerden kazanacaksınızdır. Fikir üretmek ve bu fikirleri başkalarına satmak için de uygun bir dönem.

9 Eylül'de 17 derece Başak burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay kazançlarınız, paranız, maddi durumunuzu ilgilendiren alanda meydana gelecek. Parasal konularda daha titiz, özenli, detaycı davranabilirsiniz. Kazançlarınızı arttırmanın yollarını ararken, bir süredir peşinde olduğunuz bir iş veya projenin de sonuna gelmiş olabilirsiniz. Bu Yeni Ay döneminde odak noktanız daha çok kazançlarınız üzerinde olacak. Güneş bu hafta Terazi burcuna geçecek ve bir ay bu burçta seyahat edecek.

9 Eylül'de Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve Venüs Retrosu, Retro bitimi derken sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası. Evinizle, yuvanızla, ailenizle, yaşadığınız yer ile daha yakından ilgilenebilirsiniz. Evinizde yalnız başınıza bir takım çalışmalar yapmak için güzel zamanlardır. Yine boya, badana, tamirat gerektiren işlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Yalnız daha fazla içe dönebilir, yalnızlık ihtiyacınız artabilir, kendinizle baş başa kalabilirsiniz ki, aslında en sosyal ve dışa dönük olmanız gereken zamanlardasınız. Ailenizle bu süreçte ilişkilerde zorlanmalar gözleyebilirsiniz, alacağınız eleştirilere karşı sert bir tavır sergileyebilirsiniz.

25 Eylül'de 1 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 9. evinizde gerçekleşecek. Uzak yerlere seyahatler, uzak akrabalar, hukuksal konular, uluslararası ilişkiler, ithalat, ihracat, satış, pazarlama, halkla ilişkiler, tanıtım, sahibi hatırı sayılır kişiler, promosyon..vb konular etki altında olacaktır. Hukuksal konularla ilgili güzel olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatleri gündeme gelebilir, iş arayanlar bu dönem özellikle çok uluslu bir firmada işe başlayabilirsiniz.