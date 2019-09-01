Aslan – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... Aslan burcunu bu ay neler bekliyor?

14 Eylül’de Venüs, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile birlikte, iletişim, anlaşma, eğitim, seminer gibi konularda keyifli ve destekleyici etkilerle karşılaşacaksınız. Bu süreçte seyahatlere çıkabilir, çıkacağınız seyahatlerden keyif alabilir, yakın çevreniz, komşularınız ve kardeşlerinizle daha samimi ve sevgi odaklı ilişkiler kurabilirsiniz. Yakın çevrenizden komşularınızdan bu dönem rahatlıkla destek alabileceksiniz. Partneri ve sevgilisi olanlar romantik bir seyahate çıkabilir. Eğer hayatınızda hiç kimse yok ise ya çıkacağınız seyahatlerde birileri ile tanışabilirsiniz ya da kardeşleriniz, komşularınız veya kuzenleriniz sizi birileriyle tanıştırabilirler. Sizler için tam olarak tatil dönemi başladı aslında. Çıkacağınız her türlü seyahat size mutluluk getirecektir.

14 Eylül'de Merkür de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde, iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar seyahatler, yakın çevre ile ilişkiler, eğitimle ilgili konular, seminerler gibi konular olabilecektir. Bu hafta bilgiyi düzenleme ve tasnif etme ile ilgilenebilirsiniz. Yayıncılık, web sitesi ve internetle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Bir takım önemli sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir, fakat imza atacağınız konularda dikkatli okumanızda yarar var. Yeni bir eğitime başlayabilir, yeni bir dil öğrenebilirsiniz.

14 Eylül’de Balık burcunun 22. derecesinde Neptünyen bir Dolunay meydana gelecek. Finansal kaynak arayışı içinde iseniz bu Dolunay zamanında destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. Özellikle iş ve kariyerinize ilişkin önemli anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Borç, alacak verecek konularında, eşinizin veya ortağınızın finansal konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler kapıda olacaktır. Bu Dolunay size ihtiyacınız olan finansal kaynağı, hayatınızın dinamikleri nasıl ise o şekilde getirecektir. Öğrenci iseniz burs olabilir, davalarınız var ise nafaka veya tazminat şeklinde olabilir, kredi arayışı içindeyseniz krediniz onaylanabilir veya borç arayışınız var ise buna rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eğer yatırım planlarınız varsa bu Dolunay zamanı elinizde ki kaynakları doğru bir şekilde kullanmanız konusunda önemli kişilerden destekler de alabilirsiniz. Kredi çekmeyi ya da yatırım yapmayı düşünüyorsanız eğer, bu konuda ehil insanların fikirlerinden yararlanmalı kendi başınıza harekete geçmemelisiniz. Ödemelerinizi ve harcamalarınızı iyi planlamalısınız. Krediler ve borçlarla ilgili konular aklınızı meşgul edebilir. Çevrenizdeki insanlar için ekstra fedakarlık yapmak durumunda kalabilir ve bu sizi biraz strese sokabilir. Psikolojik, korkulara yönelik, terapiler veya şifa çalışmaları yapmak isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlerde bulunmak iş kurmak müşterilerinizi artırmak için yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz.

23 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız, iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, seyahatler, yakın çevre ile ilişkiler, eğitimle ilgili konular, seminerler gibi konular olabilecektir. Bu hafta bilgiyi düzenleme, tasnif etme ile ilgilenebilirsiniz. Yayıncılık, web sitesi, internetle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Bir takım önemli sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir, fakat imza atacağınız konularda dikkatli okumanızda yarar var.

28 Eylül’de ise 5. derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay ile birlikte, kafanızı boşaltmanız için yapmanız gereken bir seyahati işaret etmekte. Bu hafta bilgiyi düzenleme, tasnif etme ile ilgilenebilir. Yayıncılık, web sitesi, internetle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Bir takım önemli sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir, fakat imza atacağınız konularda dikkatli okumanızda yarar var. Maddi anlamda güzel gelişmelerin habercisi olan bu Yeni Ay, özellikle arkadaşlarınız, dostlarınız sayesinde para kazanabileceğinize işaret etmekte.