Aslan – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... Aslan burcunu bu ay neler bekliyor?

Eylül ayına Balık burcundaki Dolunay ile başlıyoruz. Kredi çekmeyi ya da yatırım yapmayı düşünüyorsanız eğer bu konuda ehil insanların fikirlerinden yararlanmalı kendi başınıza harekete geçmemelisiniz. Ödemelerinizi ve harcamalarınızı iyi planlamalısınız. Krediler ve borçlarla ilgili konular aklınızı meşgul edebilir. Çevrenizdeki insanlar için ekstra fedakarlık yapmak durumunda kalabilir ve bu sizi biraz strese sokabilir. Psikolojik, korkulara yönelik, terapiler veya şifa çalışmaları yapmak isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlerde bulunmak iş kurmak müşterilerinizi artırmak için yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz.

5 Eylül’de Merkür, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 27 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi burcundaki seyahatinde iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, seyahatler, yakın çevre ile ilişkiler, eğitimle ilgili konular, seminerler gibi konular olabilecektir. Bu hafta bilgiyi düzenleme, tasnif etme ile ilgilenebilir. Yayıncılık, web sitesi, internetle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Bir takım önemli sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir, fakat imza atacağınız konularda dikkatli okumanızda yarar var. Yeni bir eğitime başlayabilir, yeni bir dil öğrenebilirsiniz. 6 Eylül’de ise Venüs, Aslan burcuna geçiş yapacak ve 24 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Hayata daha olumlu ve pozitif bakmaya başlayacaksınız. Sevgi hayatınızda önemli bir rol oynayacak. Yalnız olanlar, aşk, sevgi, cinsellik gibi konuları hayatınıza çok daha rahat çekebileceksiniz. Türlü teklifler alabilirsiniz, değerlendirip değerlendirmemek size kalmış! Fiziki görüntünüzde değişiklikler yapabilir, bakıma gidebilir, farklı size yakışan saç modellerini deneyebilirsiniz. Yaşamınızı güzelleştirmek adına adımlar atabilirsiniz. Yalnız bu süreçte şeker ve tatlı ihtiyacınız artabilir. Daha sıcak ve spontane ilişkileri kurabilirsiniz. Eğer yalnız iseniz gayet flörtöz bir süreç sizleri bekliyor olacak.

Yalnız Mars, 9 Eylül itibari ile Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve bu geri hareket 15 Kasım’a kadar devam edecek. Mars haritanızın 9. evinde geri gidiyor olacak. Öncelikle trafikte ve seyahatlerde dikkatli olmanız gereken bir süreç olacak, kazalara çok daha açık olabileceksiniz. Çıkacağınız seyahatler engeller, kısıtlanmalar, stres yaratacak durumlar ortaya çıkabilir. Hukuksal konularda yine bazı gecikmeler oluşabilir, keza yüksek eğitimle ilgili konularda stres yaratabilir hayatınızda. Kendinizi bu alanlarda ifade ederken çok daha fazla enerji sarf etmeniz gerekebilir. Mars geri giderken enerji ve motivasyon düşüklüğü yaratır. Din, felsefe, hayatın anlamı üzerine sık sık çevrenizde ki kişilerle fikir ayrışmalarına düşebilir, gergin ortamlar içinde bulabilirsiniz kendinizi. Önemli mevki ve statü sahibi kişilerle her ne kadar sürekli bir araya gelecek olsanız da onlarla ilişkilerde bu stresli çemberin içinde olabilecek. Uzun vadeli planlar yapmak yerine daha kısa vadeli hatta günü kurtarıcı planlarla zamanınızı geçirebilirsiniz. Zamanında küçük gördüğünüz, sandığınız, önemsemediğiniz bir takım meseleler büyüyerek önünüze gelebilir bu dönemde. 22 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, seyahatler, yakın çevre ile ilişkiler, eğitimle ilgili konular, seminerler gibi konular olabilecektir. Bu hafta bilgiyi düzenleme, tasnif etme ile ilgilenebilir. Yayıncılık, web sitesi, internetle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Bir takım önemli sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir, fakat imza atacağınız konularda dikkatli okumanızda yarar var.