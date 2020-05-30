Aslan – Haziran Aylık Burç Yorumu

Haziran ayının aylık burç yorumları... Aslan burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Haziran’da 15. derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya, Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. Aşk alanınızda meydana gelecek bu tutulma ile eğer yalnızsanız bu tutulma mutlu bir aşk getirebilir. Mutluluk ön planda olacak, hayattan daha çok zevk alacağınız detaylar yakalayabileceksiniz. Belki de biraz çapkınlık yapabilirsiniz bu tutulma ile. Mars'ın bu tutulmaya sert kontağı ile özellikle finansal konularda dikkatli adım atmalı, riskli işlerden ve riskli yatırımlardan uzak durmakta fayda var. Borçlar, vergiler konusu sizleri biraz stres yaratabilir.

21 Haziran’da ise 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Bu tutulma 12. evinizde gerçekleşecek. 12. ev astrolojide, kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Tutulma sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Bu tutulma zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar verme ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Arkanızdan iş çeviren, dedikodu çıkartan bir takım insanlarla yüzleşebilirsiniz. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Planlarınızı, projelerinizi henüz anlatmaya, açıklamaya hazır olmayabilirsiniz. Hastalanma, rahatsızlanma potansiyeliniz yüksek. Yalnızlık ihtiyacınız artabilir, işleri tek başınıza yapmak ki sadece işleri de değil bir çok şeyi tek başınıza yapmak isteyebilirsiniz. Bu dönem biraz daha kendinize dönebilir, ruhunuzun ihtiyaçlarına odaklanabilirsiniz. Fakat diğer tarafta yolculuklarda güvenliğinizi tehlikeye atacak davranışlarda da uzak durmanız. Yolculuklarda, seyahatlerde aksilikler ve problemlerle karşılaşabilirsiniz.