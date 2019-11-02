Aslan – Kasım Aylık Burç Yorumu

Kasım ayının aylık burç yorumları... Aslan burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Kasım'da Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. 5. evinize giriş yapan Venüs, aşk, çocuklar, hobiler, riskli girişimleri işaret eden konularda etkinliğini göstermeye başlayacak. Çocuk sahibi olmayı düşünenler destekleyici etkiler altında olacaklar. Hobilerinize yönelebilir, yeni hobiler elde edebilirsiniz. Hayattan daha fazla zevk alabileceğiniz, cinsel yaşamınızın da canlanacağı, özellikle yalnız aslanlar için havada aşk oklarının dolaşacağı, keyifli flörtlerin olacağı zamanlar.

12 Kasım'da 19 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Arkadaşlarınızdan ve sosyal çevrenizden destekler alabilir, önemli fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Organizasyonlara katılabilir, çok daha aktif ve sosyal olabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerde bir değişim meydana gelmeye başlayabilir yavaş yavaş, yeni gruplar içine girebilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Güçlü kuvvetli kişilerle irtibat halinde olabilirsiniz. İş hayatınızdan kazandığınız gelirleri arttırmaya yönelik kendinize yeni stratejiler geliştirebilir, hedefler koyabilirsiniz bu hafta itibari ile. Bu Dolunay, işin içinde Satürn olduğu için önemli. Varsa ortaklıklarınız bu alanda yeni bir yapılanmaya gidebilir yeni olumlu ve düzen getirici kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız ise yeni ortaklıklar kurmak için özellikle dost ve arkadaşlarla adımlar atabilirler.

19 Kasım'da Mars Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü, kuvvetinizi yönlendireceğiniz, çaba sarf edeceğiniz alanın ev, yuva, aile, yerleşim, yaşadığınız ve yaşamı sorgulama ile ilgili konular olabileceğine işaret etmekte. Evinizde tamirat gerektiren tüm işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Bunun yanı sıra ailenizle olası tartışmaların sonucunda haklı ve kazançlı olarak çıkabileceksiniz. Enerjinizin çoğunu evinizle ilgili konulara yöneltmeye başlıyorsunuz. 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. Bir aylık süreçte odaklanacağınız konuların aşk ve çocuklar üzerine olacağına işaret etmekte. Bu bir aylık süreçte yaşamdan çok daha fazla keyif alabilecek, aşktan yana da şanslı olabileceksiniz. Özel anlamda yeni insanlarla tanışacaksınız, bu insanlar farklı dini *etnik kökenlerden insanlar olabilir. Yine bu bir aylık süreçte, eğer çocuk sahibi olmak istiyorsanız, bunun için adımlar atabilirsiniz. Hayattan çok daha fazla keyif almaya çalışacak, hobilerinize, sizi mutlu eden konulara daha çok zaman ayırmak isteyeceksiniz. 26 Kasım'da Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. İşleriniz hızla açılmaya başlıyor, işinizi daha çok severek yapabileceğiniz koşullar oluşmaya başlıyor, yeni iş projeleri de aynı şekilde gündeme gelebilir. İş yerinizde, çalıştığınız yerde denge ve uyumu yaratacak olan bu dönemde sizsiniz. Yine kişisel bakım, sağlık, sağlıklı yaşamaya ilişkin girişimleriniz olabilir. Mesela beslenme düzeninizi değiştirebilir, diyetisyenden destek alabilir, spora başlayabilirsiniz. Bu dönemde yine bir evcil hayvan sahibi olabilirsiniz mesela. Gündelik yaşamınızı keyifli hale getirecek detaylar ekleyebilirsiniz.

26 Kasım'da Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay 5. evinizde gerçekleşiyor. Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu Yeni Ay'ın ana konusu içinde yer alacaktır. Kendinize iletişim ağırlıklı yeni bir uğraş, hobi edinebilirsiniz. Yalnızlar için flörtöz etkiler devrede olacak, aşk için kapılarınızı aralayabilirsiniz. Hamilelikle ilgili konularda olumlu destekleyici etkiler devrede olacak. Çocuk sahibi olanlar onların bir sorunu veya problemi ile uğraşmak veya gidermek durumunda kalabilirler. Yaratıcı çalışmalar yapmak için zihniniz çok işlek olacak. Perde, tiyatro, sanat dalları ile ilgilenenler özellikle keyifli haberler alabilirler. Yeni Ay döneminde evren size yeni bir aşkın ipuçlarını sürekli önünüze düşürecektir. Bu arkadaşlarınız kanalı ile olabilir ya da iş arkadaşlarınız vasıtası ile de olabilir ama her şekilde bunun işaretlerini haberlerini alıyor olacaksınız. Yine eğer çok çalıştığınız ve de çok yorulduğunuz bir dönemden geçiyorsanız bir seyahat hiç de fena olmaz, belki de bu seyahat yurt dışında bir yere olabilir. Ama ben sizler için açıkçası daha aşk odaklı bir Yeni Ay olacağı düşüncesindeyim.