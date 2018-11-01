Aslan – Kasım Aylık Burç Yorumu

Kasım ayının aylık burç yorumları... Aslan burcunu bu ay neler bekliyor?

7 Kasım'da 15 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Ev, yuva, aile ve yerleşimle ilgili konular ön plana çıkıyor. Evinizi değiştirmeyi planlıyorsanız mevki veya dekoratif olarak bu Yeni Ay’dan faydalanabilirsiniz. Ev alım veya satım ile ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Evinizde davet verebilir, kalabalık bir grupta ağırlayabilirsiniz.

Evinize yeni elektronik eşyalar alabilirsiniz. Yeni bir ev satın almak için gerekli desteği de bulabilirsiniz. Veya satmayı düşündüğünüz bir taşınmazınızı, rahatlıkla satabilirsiniz. 18 Kasım'da Mars Balık burcuna geçiş yapacak sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Başkalarına ait finansal konular, krediler, miraslar, burslar, eşinizin veya ortağınızın finansal durumu ile ilgili daha kontrollü, sonuç elde edebilmek için daha hırslı davranabileceksiniz bir süre. Bu konularla ilgili zaman zaman stres yaratan koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bir yatırım için kredi araştırması içine girebilirsiniz. Ev almak, iş yeri açmak..vb bir durum için olabilir. Yalnız miras veya nafaka ile ilgili konularda koşullar ilk etapta gergin ve sınırlarınızı zorlayıcı bir etki yapsa da koşullar lehinize dönecektir. Bu dönem eşiniz veya ortağınız daha çok para kazanabilmek uğruna çok daha fazla çaba sarf edebilir, daha çok emek verebilir yapılan işler için. Parasal konularda özellikle borç alacak veya kredi çekecekseniz gerçekçi olmaya, doğru araştırmaya yapmaya da lütfen özen gösterin.

23 Kasım'da 0 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda olacak. Yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat! Hayatınıza yeni insanlar katılabilir, bazıları ise ayrılabilir.