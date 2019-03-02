Aslan – Mart Aylık Burç Yorumu

Mart ayının aylık burç yorumları... Aslan burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Mart'ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart'a kadar bu burçta seyahat edecek. İlişkiler ve ortaklıklardan yana şanslı bir sürece adım atıyorsunuz. İlişkinizde problemler var ise bu Venüs transiti zamanında onarabilir, partnerinizle çok daha romantik, keyifli ve tutkulu zamanlar geçirebilirsiniz.

Yalnız olanlar siz başkalarından daha çabuk etkilenebilir, etki altında kalabilirsiniz. Bazılarınızın romantik ve düşünceli tarafı ortaya çıkabilir ilişkilerinde. Her anlamda bu etki ilişkileri besler nitelikte olacaktır. 5 Mart'ta ise Merkür Balık burcunda 3 haftalık geri hareketine başlıyor. 8. evinizde geri gidecek olan Merkür, finansal konularla ilgili bir takım kararlar vermeden önce detaylı bir şekilde iyice düşünmek gerektiğine işaret etmekte. Ayrıca ödemeler yanlış yerlere gidebilir, kredi kartınızı kaybedebilirsiniz. Geçmişte unuttuğunuz bir takım borçlar, ödemeler gündeme gelebilir. Miras konuları gündemde olanların bazı karışıklıklar olabilir, beklediğiniz ödemelerde gecikmeler olabilir, banka işlemlerinde hatalar meydana gelebilir. Bankamatik kartınızı yutabilir mesela. Eğer ortaklık gerektiren işler yapıyorsanız bu Retro zamanı gelirlerde azalmalar oluşabilir.

6 Mart'ta Uranüs yeniden boğa burcuna geçiyor ve artık nonstop bu burçta seyahat edecek 2026 yılına kadar. 10. evinize girecek olması, iş ve kariyere yönelik değişiklik ve yenilik ihtiyacınızı çok daha arttırabilir. İş hayatınızda farklılık, iş hayatına bakış açınızda, mesleğinizi icra ediş şeklinizde değişiklikler olabilir. Bir diğer olası etki ise kendi işinizi kurmak adına önemli adımlar atabilirsiniz. Uranüs Boğa burcunda oldukça uzun yıllar kalacak, 2026 yılına kadar. Bu yüzden bu geçişin bu ay olması bahsettiğim radikal değişimleri bu yaşayacağınız anlamına gelmiyor (yaşayabilirsiniz de!) fakat Uranüs her önemli bir açı aldığında ve kişisel gezegenlerinizde eğer Boğa burcunda yer alıyor ise, bu etkileri çok daha derinden ve etkin bir şekilde hayatınızda gözlemleyebilirsiniz. Tabii Uranüs sizleri toplumun önünde hareket ve davranışlarınızda daha çok görünmenize sebebiyet verebilir, bu zaman zaman skandallar şeklinde ortaya çıkabilir.

6 Mart'ta bir de 15 derece Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Finansal kaynak arayışı içinde iseniz bu Yeni Ay zamanında destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler özellikle iş ve kariyerinize ilişkin gündeme gelebilir. Borç, alacak ve verecek konularında, eşinizin veya ortağınızın finansal konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler kapıda olacaktır. Bu Yeni Ay size ihtiyacınız olan finansal kaynağı, hayatınızın dinamikleri nasıl ise o şekilde getirecektir. Öğrenci iseniz burs olabilir, davalarınız var ise nafaka veya tazminat şeklinde olabilir, kredi arayışı içindeyseniz krediniz onaylanabilir, borç arayışınız var ise buna rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eğer ki yatırım planlarınız varsa bu Yeni Ay zamanı elinizdeki kaynakları doğru bir şekilde kullanmanız konusunda önemli kişilerden desteklerde alabilirsiniz. Kredi çekmeyi ya da yatırım yapmayı düşünüyorsanız eğer bu konuda ehil insanların fikirlerinden yararlanmalı, kendi başınıza harekete geçmemelisiniz. Ödemelerinizi ve harcamalarınızı iyi planlamalısınız. Krediler ve borçlarla ilgili konular aklınızı meşgul edebilir. Çevrenizdeki insanlar için ekstra fedakarlık yapmak durumunda kalabilir ve bu sizi biraz strese sokabilir. Psikolojik, korkulara yönelik, terapiler veya şifa çalışmaları yapmak isteyebilirsiniz. Ticari faaliyetlerde bulunmak iş kurmak müşterilerinizi artırmak için yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz.

20 Mart'ta ise Güneş artık Koç burcuna geçiyor ve bir ay burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir aylık süreçte odaklanacağınız konular iletişim, pazarlama, tanıtım, reklam, yayıncılık ve seyahatler üzerine kurulu olacaktır. Her türlü tanıtım faaliyetlerini yapmak için harika bir süreç. Bu bir aylık dönemde sıkça seyahatlerde gündeme gelebilecektir, tatil yerlerine bakabilir, planlar yapabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili konularda da şans genel anlamda sizden yana olacak. Bu bir aylık dönemde vize ve pasaport gibi işlemlerinizde halledebilirsiniz. 21 Mart'ta ise 0 derece Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sizlerin 3. evinde gerçekleşecek. Eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu Dolunay ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu Dolunay sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama..vb konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz, bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimlerde olabilir. 26 Mart'ta ise Venüs artık Balık burcuna geçiş yapacak ve 21 Nisan'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde başkalarının parası, ortaklaşa işlerden gelen gelirler, primler, ödemeler, burslar, kredilerle ilgili genel anlamda şanslı ve de keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz. Özellikle sözleşmelerden, anlaşmalardan kazanç elde edebilir, elinize para geçmesini sağlayacak imzalar atabilirsiniz. Eğer ki yalnızsanız, bir partneriniz yok cinsel anlamda sizi mutlu edecek biri ile keyifli bir ilişki başlangıcı söz konusu olabilir. Eğer ki bir ilişkiniz var ise kıskançlık, gereksiz kapris, haset, partnerinizin arkasından iş çevirmek, partnerinizin özel alanlarına girip karıştırmak ilişkilerde problemlere yol açabilir. Bu dönem iş yatırımları yapmak, iş için görüşmeler yapmak, ofis bulmak, iş geliştirmek için başkalarından destek almakta sizler için çok daha kolay olacaktır. Yine kredi çekmek, yatırım yapmak istiyorsanız destekleyici etkiler altında olacaksınız.

31 Mart'ta ise Mars artık İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Mars sosyal çevrenizi hareketlendirmek, hız getirmek, arkadaşlarınızla ilgili konularda heyecan, motivasyon ve beraberinde stresi getirmek için çalışıyor olacak. Bu dönem arkadaşlarınızla duygusal bağlar kurmak yerine, daha çok onlarla fiziksel güç gerektiren koşullarla karşı karşıya kalacaksınız. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla çok daha fazla iletişim halinde olacak, birlikte bazı önemli kararlar almanız gerekebilecek.