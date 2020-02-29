Aslan – Mart Aylık Burç Yorumu

Mart ayının aylık burç yorumları... Aslan burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Mart’ta Venüs, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 3 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Kariyerinizi parlatmaya başlayacak! İşinizden, yaptığınız, meşgul olduğunuz işten çok daha fazla keyif alabileceksiniz. İş değiştirmek isteyenler görüşmelere gidebilirler, üstlerinizden ve yöneticilerinizden harika destekler alabileceksiniz. Özellikle iş hayatınızda kadın figürlerden güzel destekler söz konusu olabilecek. Terfi, maaş zammı gibi durumlarda söz konusu olacak.



9 Mart’ta ise Başak burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay kazançlarınız, paranız, maddi durumunuzu ilgilendiren alanda meydana gelecek. Parasal konularda daha titiz, özenli, detaycı davranabilirsiniz. Kazançlarınızı arttırmanın yollarını ararken, bir süredir peşinde olduğunuz bir iş veya projenin de sonuna gelmiş olabilirsiniz. Bu Dolunay döneminde odak noktanız daha çok kazançlarınız üzerinde olacak. Bakmak ve kollamak zorunda olduğunuz kişilere daha fazla destek olmanız gerekebilir. Diğer yandan birikimlerinizi değerlendirmek, kazançlarınızı doğru kullanmak adına yeni kararlar alabilirsiniz. Kendinize duyduğunuz öz değeri ve verdiğiniz önemi sınayacak hayat koşulları ortaya çıkabilir, kendiniz için de bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Aile ve eşle ilgili konularda bütçe, kazanç, birikimleri kullanmak, değerlendirmek ve daha akıllıca harcamak önemli olacak. Bu dönemde kendiniz için bir yatırım yapmak için adım atmak isteyebilirsiniz. Maddi konularda kendinizi sisli bir yolda yürüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu yüzden de aslında büyük riskli bir takım girişimler ve yatırımlar için pek de uygun bir zaman değil, en azından bu 10 günlük süreç. Mevcut koşullarınızı korumaya yönelik hareket etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum.

20 Mart’ta ise Güneş, artık Koç burcuna geçiş yaparak bir aylık yeni seyahatine başlayacak. Önümüzdeki bir aylık süreçte odaklanacağınız konular iletişim, pazarlama, tanıtım, reklam, yayıncılık ve seyahatler üzerine kurulu olacaktır. Her türlü tanıtım faaliyetlerini yapmak için harika bir süreç. Bu bir aylık dönemde sıkça seyahatler de gündeme gelebilecektir. Tatil yerlerine bakabilir, planlar yapabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili konularda da şans genel anlamda sizden yana olacak. Bu bir aylık dönemde vize ve pasaport gibi işlemlerinizde halledebilirsiniz. 22 Mart’ta ise Satürn burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak, zira Retro yani geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi ise 30 Eylül’e kadar sürecek. 6. evinizde geri gitmeye başlayacak olan Satürn, sağlığınız başta olmak üzere günlük işler ve çalışma ortamınızı ilgilendiren konularda etkilerini göstermeye başlayacaktır. Özellikle geçmiş gibi gözüken sağlık sorunları tekrar nüksedebilir. Bünyeniz her zamankinden daha hassas olabilir. Özellikle bel bölgesi ağrıları meydana gelebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Eğer bir işveren iseniz ihtiyaçlarınızı yeniden belirleyebilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız projelerde gecikmeler, askıya alınmalar olabilir. Günlük yaşamınızı ilgilendiren ihtiyaçlarınızı yeniden gözden geçirme zamanı sizler için. Birlikte çalıştığınız kişi ve kurumlarla ilişkileriniz testten geçebilir.

31 Mart’ta ise Mars, Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 13 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. 7. evinize giriş yapan Mars, özellikle ikili ilişkilerde ve ortaklıklarda gerginliklerden uzak durulması gereken bir süreci işaret ediyor. Eşinizle veya partnerinizle ilgili konular zaman zaman stres yaratabilir. İlişkileriniz her zamankinden daha hareketli ve renkli bir hal almaya başlayacak. İnsiyatifi ele almak isteyebilir, cesurca adımlar atabilirsiniz.