Aslan – Mayıs Aylık Burç Yorumu

Mayıs ayının aylık burç yorumları... Aslan burcunu bu ay neler bekliyor?

7 Mayıs’ta Akrep burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Ev, yuva, aile ve yerleşimle ilgili konular ön plana çıkıyor. Evinizi değiştirmeyi planlıyorsanız mevki veya dekoratif olarak bu Dolunay’dan faydalanabilirsiniz. Ev alım satımı ile ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Evinizde davet verebilir, kalabalık bir grupta ağırlayabilirsiniz. Evinize yeni elektronik eşyalar alabilirsiniz. Yeni bir ev satın almak için gerekli desteği de bulabilirsiniz. Veya satmayı düşündüğünüz bir taşınmazınızı, rahatlıkla satabilirsiniz

12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 25 Haziran’a kadar devam edecek. Bu geri hareket daha çok sosyal ilişkilerinizi ve iş hayatınızdan kazandığınız gelirler, ödüller, primler üzerinde etkili olacaktır. Uzun süredir görüşmediğiniz eski dost ve arkadaşlarınızla haberler alabilir, eskileri konuşabilirsiniz bu Venüs Retrosu sürecinde. Bunun yanı sıra bazı arkadaşlarınızla iletişimsel sorunlar söz konusu olabilir, alınganlıklar, küskünlükler söz konusu olabilir. Beklediğiniz prim, ödül gibi durumlar var ise gecikmeler de söz konusu olabilir. Bazı karışıklıklar yüzünden verebileceğiniz sözleri tutmanız belki de bu dönem zorlaşabilir. Belki de en iyisi sözler vermemektir. 13 Mayısa’ta da Jüpiter, Oğlak burcunda geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta geri hareket edecek. Bu süre içinde eskiden olan sağlıkla ilgili konularda kronikleşen ama kendini unutturan rahatsızlıklarınız var ise eğer bunlar yeniden gündeme gelebilir. İş ile ilgili konularda, iş değiştirmek veya terfi ile ilgili konularda bazı gecikmeler söz konusu olabilir. Bu dönem diyetinizden eskisi kadar memnun kalmayabilirsiniz. Kilo vermek kolay olmayabilir. İş ile ilgili konularda kendi şansınızı ve fırsatlarınızı biraz daha çaba sarf ederek kendiniz oluşturmanız gerek. 22 Mayıs’ta ise İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar ön planda, yeni sosyal çevreler içine girebilir, arkadaşlarınızla beraber ortak projeler veya destekler sayesinde finansal kazanımlarınızı arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Özellikle aşk ve çocuklarla ilgili ilişkilerde gerginliklere ve stresli zamanlara dikkat. Hayatınıza yeni insanlar katılabilir bazıları ise ayrılabilir.