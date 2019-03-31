Aslan – Nisan Aylık Burç Yorumu

Nisan ayının aylık burç yorumları... Aslan burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Nisan'da 15 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay size planlanmamış, ani, sürpriz bir yolculuğa çıkmanıza neden olabilir! Ya da sosyal medya üzerinde beklenmedik bir sürpriz, bir olay ile de karşılaşabilirsiniz kendinizle ilgili. Yine bu Yeni Ay zamanı eğer bir hukuksal konunuz, davanız varsa ise artık sonuçlanacağına işaret edebilir.

Uluslararası ilişkiler, ithalat ve ihracat vb. konulardan yana da şansınız oldukça açık. Bu hafta pazarlama, reklam, pr. çalışmaları için de mükemmel bir hafta olacak sizler için. 17 Nisan'da ise Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Yolculuklar hayatınızda ön planda olabilecek. Bunun yanı sıra önemli, mevki sahibi kişilerle daha sık bir şekilde bir araya gelebilir, onlardan önemli tavsiyeler alabilirsiniz. Yeni bir şeyler yazmaya başlamak, yeni bir eğitime başlamak için de keza uygun bir süreç olacak sizler için. Bazılarınız hukuksal konularla ilgili bol bol yazışmak durumunda kalırken, bazılarınız ise resmi evraklarla çok fazla boğuşmak durumunda kalabilirler. Bu dönemde yine sınavlara katılabilir, bazılarınız ise bitirme belgeleri..vb ile ilgilenebilirsiniz. Bazılarınız ise pasaport, vize gibi işlemlerle uğraşabilirler.

19 Nisan'da ise Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay ile birlikte kafanızı boşaltmanız için yapmanız gereken bir seyahati işaret etmekte bilgiyi düzenleme, tasnif etme ile ilgilenebilirsiniz. Yayıncılık, web sitesi, internetle ilgili konularla uğraşabilirsiniz. Bir takım önemli sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir, fakat imza atacağınız konularda dikkatli okumanızda yarar var. Maddi anlamda güzel gelişmelerin habercisi olan bu Dolunay, özellikle arkadaşlarınız, dostlarınız sayesinde para kazanabileceğinize işaret etmekte. 20 Nisan'da ise Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 15 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Yabancılar veya sizden uzakta kişilerle daha fazla iletişim ve ilişki içine girebilirsiniz. Eğer yalnızsanız sizden uzakta yaşayan biri ile flörtleşebilirsiniz veya bu kişi yabancı asıllı bir kişi olabilir. Bu tarihe kadar vize ve pasaport işlemlerini halledebilir, eğitimle ilgili konulara yönelebilir, uzak akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz. 20 Nisan'da Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Sizleri kariyerle ilgili konularda parlatmaya başlayacak. Hayatınızın odak noktası iş ve getirileri olacak. Bu oldukça keyifli bir süreç olacak sizler için çünkü hem terfiler olabilir, iş arayanlar iş bulabilir, yöneticilerinizden destekler alabilirler. Toplumsal statünüzde güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz.

30 Nisan'da ise Satürn geri hareketine başlıyor ve 20 Eylül'e kadar devam edecek. 6. evinizde geri gitmeye başlayacak olan Satürn sağlığınız başta olmak üzere günlük işler ve çalışma ortamınızı ilgilendiren konularda etkilerini göstermeye başlayacaktır. Özellikle geçmiş gibi gözüken sağlık sorunları tekrar nüks edebilir, bünyeniz her zamankinden daha hassas olabilir. Özellikle bel bölgesi ağrıları meydana gelebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle ilişkilerinizi gözden geçirebilirsiniz. Eğer bir iş veren iseniz ihtiyaçlarınızı yeniden belirleyebilirsiniz. Üzerinde çalıştığınız projelerde gecikmeler, askıya alınmalar olabilir. Günlük yaşamınızı ilgilendiren ihtiyaçlarınızı yeniden gözden geçirme zamanı sizler için. Birlikte çalıştığınız kişi ve kurumlarla ilişkileriniz testten geçebilir.