Aslan – Nisan Aylık Burç Yorumu

Nisan ayının aylık burç yorumları... Aslan burcunu bu ay neler bekliyor?

4 Nisan itibari ile Venüs, İkizler burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi geri hareketi derken 6 Ağustos’a kadar İkizler burcunda seyahat edecek. Arkadaşlarınızdan dostlarınızdan daha çok yarar ve destek görebileceksiniz. Yeni çevreler ve ortamlar içine girebilirsiniz, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Eğer yalnızsanız bu süreçte arkadaşlarınız sizler için çöpçatanlık yapabilirler. Bu dönem bir çok davet ve organizasyona dahil olabilir, yaşamın eğlenceli taraflarından daha çok yararlanabilirsiniz. Kısacası daha çok sosyal olacağınız bir süreç başlıyor ve iş yaşamından gelen gelirleriniz artmaya başlıyor.

8 Nisan’da ise 18. derece Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sizlerin 3. evinde gerçekleşecek. Eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu Dolunay’ın ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu Dolunay sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama gibi konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz. Bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimler de olabilir. 11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, Koç burcuna geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar seyahat edecek. Yolculuklar hayatınızda ön planda olabilecek. Bunun yanı sıra önemli, mevki sahibi kişilerle daha sık bir şekilde bir araya gelebilir, onlardan önemli tavsiyeler alabilirsiniz. Yeni bir şeyler yazmaya başlamak, yeni bir eğitime başlamak içinde keza uygun bir süreç olacak sizler için. Bazılarınız hukuksal konularla ilgili bol bol yazışmak durumunda kalırken, bazılarınız ise resmi evraklarla çok fazla boğuşmak durumunda kalabilirler. Bu dönemde yine sınavlara katılabilir, bazılarınız ise bitirme belgeleri gibi işlerle ilgilenebilirsiniz. Bazılarınız ise pasaport, vize gibi işlemlerle uğraşabilirler.

19 Nisan’da Güneş, Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Sizleri kariyerle ilgili konularda parlatmaya başlayacak. Hayatınızın odak noktası iş ve getirileri olacak. Bu oldukça keyifli bir süreç olacak sizler için çünkü hem terfiler alabilir, iş arayanlar iş bulabilir, yöneticilerinizden destekler alabilirsiniz. Toplumsal statünüzde güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz. 23 Nisan’da ise Boğa burcunda Uranüs etkili bir Yeni Ay meydana gelecek. Yaptığınız iş ile ilgili güzel ve kazançlı gelişmeler yaşayabilirsiniz, iş arayanlar bu dönem iş görüşmeleri yapabilirler, işi olanlar iş hayatlarında kendilerini daha net bir şekilde ortaya koyabilirler. İş hayatınıza ilişkin çalışma ortamı ve çalışma sisteminize ilişkin bir dönüşüm ve değişim habercisi olabileceği gibi, önemli bir iş arkadaşınızdan gelecek olan desteğe de işaret ediyor olabilir. İş hayatınızda daha kalıcı, sağlam adımlar atabilir, kolay kolay risk almayabilirsiniz. Bu hafta özellikle maaş zammı konuşmak veya daha iyi maaşlı bir işe geçmek için de koşullar gayet uygundur. İş konusunda sürpriz beklenmedik, ani, olumlu gelişmelere hazır olun.

“Lütfen sizin ve başkalarının sağlığı için evlerinizde kalın.”