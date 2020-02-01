Aslan – Şubat Aylık Burç Yorumu

Şubat ayının aylık burç yorumları... Aslan burcunu bu ay neler bekliyor?

3 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 11 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Zihninizi dolduracak konuların daha çok para, finans, ortaklaşa kazançlar üzerine olabileceğine işaret etmekte. Kazançlarınızı arttırmanın zekice yollarını bulabilir, para kazandıracak projeler üretebilirsiniz. Bunun yanı sıra kredi araştırmasına da girebilirsiniz.

8 Şubat’ta ise ilişkileri ve aşkı gösteren Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 5 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Yabancılar veya sizden uzakta olan kişilerle daha fazla iletişim ve ilişki içine girebilirsiniz. Eğer yalnızsanız sizden uzakta yaşayan veya yabancı asıllı biri ile flörtleşebilirsiniz. Bu tarihe kadar vize ve pasaport işlemlerini halledebilir, eğitimle ilgili konulara yönelebilir, uzak akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz. 9 Şubat’ta ise 20. derece Aslan burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay, bedeniniz, hayattan beklentiniz, yetenekleriniz, dış görünümünüz, kişisel istekleriniz üzerinde etkili olacaktır. Öncelikle fiziksel olarak daha fit görünmek için kolları sıvayabilir, spora başlayabilir, egzersizler yapabilirsiniz. Belki de daha güzel görünmek adına küçük bir operasyon bile yaptırabilirsiniz. Hayatınızın gidişatı ile ilgili radikal bir takım kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız kişisel bir takım yeteneklerinizi eğitimle süsleyebilir ve mesleğe dönüştürebilirsiniz. Yalnız ikili ilişkilerde, partner ilişkilerinizde özgür hissetmek adına biraz huzursuzluk çıkartabilirsiniz. Kendi işinizi kurmak için de harekete geçebilirsiniz.

16 Şubat’ta ise Mars, 31 Mart’a kadar Oğlak burcunda seyahat etmeye başlayacak. 31 Marta kadar. Mars’ın da Oğlak burcunda girmesi ile beraber, öncelikle sağlığınıza her zamankinden daha fazla dikkat etmelisiniz, özellikle ateşli rahatsızlıklara, kemiklerinize, delici, ateşli aletlere. İş ve çalışma koşullarında daha kolay organize olabilir, daha sıkı ve konsantre çalışabilirsiniz. Belirleyeceğiniz hedeflere daha planlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşinizle ilgili dağınıklık süreciniz sona eriyor. Serbest çalışıyorsanız eğer bu dönemde kendinize yeni bir ofis açabilir ya da iş yerinizi değiştirebilirsiniz. Bu süreçte hızlı ve hedef odaklı bir şekilde hareket eden, hayatınızı kolaylaştıracak bir asistan ve çalışan alabilirsiniz. Aslında bu tarih aralığı en rahat şekilde kilo vereceğiniz alandır, ihtiyacınız varsa eğer diyetisyen desteği alabilirsiniz. 17 Şubat’ta ise Merkür'ün üç hafta sürecek olan geri hareketi başlıyor. 8. evinizde geri gidecek olan Merkür, finansal konularla ilgili bir takım kararlar vermeden önce detaylı bir şekilde iyice düşünmek gerektiğine işaret etmekte. Ayrıca ödemeler yanlış yerlere gidebilir, kredi kartınızı kaybedebilirsiniz. Geçmişte unuttuğunuz bir takım borçlar, ödemeler gündeme gelebilir. Miras konuları gündemde olanların bazı karışıklıklar olabilir, beklediğiniz ödemelerde gecikmeler olabilir, banka işlemlerinde hatalar meydana gelebilir. Bankamatik kartınızı yutabilir mesela. Eğer ortaklık gerektiren işler yapıyorsanız bu Retro zamanı gelirlerde azalmalar oluşabilir.

23 Şubat’ta 4. derece Balık burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Finansal kaynak arayışı içinde iseniz bu Yeni Ay zamanında destekleyici etkiler altında olabilirsiniz. Özellikle iş ve kariyerinize ilişkin önemli anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Borç, alacak verecek konularında eşinizin veya ortağınızın finansal konuları ile ilgili sürpriz gelişmeler kapıda olacaktır. İhtiyacınız olan finansal kaynağı, hayatınızın dinamikleri nasıl ise o şekilde getirecektir. Öğrenciyseniz burs olabilir, davalarınız varsa nafaka veya tazminat şeklinde olabilir, kredi arayışı içindeyseniz krediniz onaylanabilir, borç arayışınız varsa buna rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Eğer yatırım planlarınız varsa elinizdeki kaynakları doğru bir şekilde kullanmanız konusunda önemli kişilerden destekler de alabilirsiniz. Yalnız Merkür'ün de bu Yeni Ay’da geri harekette olduğunu unutmayın lütfen.