Aslan – Temmuz Aylık Burç Yorumu

Temmuz ayının aylık burç yorumları... Aslan burcunu bu ay neler bekliyor?

10 Temmuz'da Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 7 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yine bu dönem gardırobunuzda yer açmanız gerekebilir, bol bol alışveriş yapabilirsiniz.

27 Temmuz'da 4 derece Kova burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulma ile birlikte eğer ki bir partneriniz var ise ona sürpriz bir şekilde evlenme teklif edebilir, yüzük takabilir, yüzük alabilir, nişanlanabilir, ilişkinizi daha heyecan verici bir noktaya taşımak isteyebilirsiniz. Ya da tutulma etkisi ile sizi çok iyi temsil edecek biri ile bir anlaşma yapabilirsiniz. Avukat olabilir, muhasebeci olabilir ya da iş anlamında sizi besleyecek bir ortaklık başlatabilirsiniz. Dolunay her şekilde size destek olacak kişileri hayatınıza çekmeniz konusunda sizin için fayda odaklı çalışacaktır. Bir diğer olası senaryoda, sizden uzakta biri ile bir aşk meselesini ortaya çıkarabilir.

Bu kişi sizden mesafe olarak uzak olabilir ya da ruhsal konulara ilgisi olan biri olabilir. Ama siz aşk konusunda ne kadar tutarlı olacaksınız bu kısım beni biraz düşündürüyor açıkçası. Zira Kova özgürlükle çok ilgilidir ve kimseye bağlanmak istemediğiniz bir tavır içinde de olabilirsiniz. Ya da arkadaş çevrenizden biri ile de yakınlaşmalar söz konusu olabilir.