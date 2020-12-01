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Aslan – 1 Aralık Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 1 Aralık Salı Günlük Burç Yorumu

1 Aralık Salı gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 1, 2020
Aslan – 1 Aralık Salı Günlük Burç Yorumu
1 Aralık Salı gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Dün gerçekleşen Ay tutulmasının ardından Ay, bugün de İkizler burcundaki seyahatine devam ediyor.

Arkadaşlarınızla duygusal paylaşımlarda bulunmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Hedeflerinizi ve yaşam amaçlarınızı gözden geçirebilir, kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Merkür bugün itibariyle Yay burcunda seyahat etmeye başlıyor. Önümüzdeki günlerde aşk hayatınız ve çocuklarınızla ilgili konular gündeminizi meşgul edecektir. Yaratıcılık gerektiren aktiviteler için önümüzdeki günler destekleyici olacaktır.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
İkizler burcunda Ay Tutulması
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