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Aslan – 10 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 10 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu

10 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 10, 2017
Aslan – 10 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu
10 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Kendinize iyi davranmak isteyeceğiniz, zihinsel olarak çözülme durumuna geçebileceğiniz, kendi içinizdeki zenginlikleri keşfe çıkabileceğiniz bir gündesiniz. Duygularınız ve sezgileriniz güçlenecektir.

Ruhsal ve zihinsel krizlerinizi yönetmek adına önemli verilere sahip olabilirsiniz. Odak noktanız hizmet alanınızken sizin hayalinizde ve zihninizde özgürce gezinebileceğiniz yabancı diyarlar olabilir. Bu durum yaptığınız işe de çalışanlarınıza da olumsuz etki verebilir. Kalp sağlığı için stresten uzak durmalısınız.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
O Koç gibi kadınlar olmasaydı…
Seviyorsan git konuş bence
Ağzından çıkana dikkat et!