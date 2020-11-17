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Aslan – 17 Kasım Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 17 Kasım Salı Günlük Burç Yorumu

17 Kasım Salı gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?
Kasım 17, 2020
Aslan – 17 Kasım Salı Günlük Burç Yorumu
17 Kasım Salı gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Ay, akşam saatlerine kadar Yay burcunda seyahat etmeye devam edecek.

Yaratıcılık gerektiren işlerinizle, çocuklarınızla ve flörtlerinizle ilgilenmek için gündüz saatlerini değerlendirebilirsiniz. Önemli projelerinizi 10:54 ile 19:34 arasına denk getirmemeye çalışın, bu zaman aralığında Ay boşlukta olacak. Ay'ın 19:34 itibariyle Oğlak burcuna girişi günlük rutinler ve sağlık konularını ön plana taşıyor. Önümüzdeki birkaç gün iş yükünüz artabilir, sorumluluklarınızla ilgilenirken bedensel ve ruhsal sağlığınızı ihmal etmeyin.

Burç Yorumları

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İkizler
Yengeç
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