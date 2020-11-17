Aslan – 17 Kasım Salı Günlük Burç Yorumu

Ay, akşam saatlerine kadar Yay burcunda seyahat etmeye devam edecek.
Yaratıcılık gerektiren işlerinizle, çocuklarınızla ve flörtlerinizle ilgilenmek için gündüz saatlerini değerlendirebilirsiniz. Önemli projelerinizi 10:54 ile 19:34 arasına denk getirmemeye çalışın, bu zaman aralığında Ay boşlukta olacak. Ay'ın 19:34 itibariyle Oğlak burcuna girişi günlük rutinler ve sağlık konularını ön plana taşıyor. Önümüzdeki birkaç gün iş yükünüz artabilir, sorumluluklarınızla ilgilenirken bedensel ve ruhsal sağlığınızı ihmal etmeyin.