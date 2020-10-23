Aslan – 23 Ekim Cuma Günlük Burç Yorumu

23 Ekim Cuma gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Ay, Kova burcuna giriş yapacağı 15:16'ya kadar Oğlak burcunda ve boşlukta seyahat edecek.

Sabah saatlerinde günlük rutinlerinizi yerine getirmek kolay olmayabilir. Önemli iş projelerinize başlamak için 15:16 sonrasını değerlendirmeniz daha uygun olacaktır. Güneş'in Akrep burcuna girişi ile ev ve aile konularının ön planda olacağı 1 aylık döneme giriyorsunuz. Ailevi problemlerinizi çözmek, evinizin dekorasyon ve tadilat işleriyle ilgilenmek veya taşınmak için önümüzdeki günleri değerlendirebilirsiniz.