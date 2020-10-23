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Aslan – 23 Ekim Cuma Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 23 Ekim Cuma Günlük Burç Yorumu

23 Ekim Cuma gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?
Ekim 23, 2020
Aslan – 23 Ekim Cuma Günlük Burç Yorumu
23 Ekim Cuma gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Ay, Kova burcuna giriş yapacağı 15:16'ya kadar Oğlak burcunda ve boşlukta seyahat edecek.

Sabah saatlerinde günlük rutinlerinizi yerine getirmek kolay olmayabilir. Önemli iş projelerinize başlamak için 15:16 sonrasını değerlendirmeniz daha uygun olacaktır. Güneş'in Akrep burcuna girişi ile ev ve aile konularının ön planda olacağı 1 aylık döneme giriyorsunuz. Ailevi problemlerinizi çözmek, evinizin dekorasyon ve tadilat işleriyle ilgilenmek veya taşınmak için önümüzdeki günleri değerlendirebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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