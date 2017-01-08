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Aslan – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu

8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 8, 2017
Aslan – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu
8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... Aslan burcunu bugün neler bekliyor?

Kariyer ortamınızdaki tüm kişilere karşı hoşgörülü ve affedici olmaya devam edeceksiniz. Ofis veya iş yerinizdeki kişilerle pazar gününüzü bir arada geçirmek isteyebilirsiniz.

Sanat ve yaratıcılık yönü ağır basan hobilerinizi işe dönüştürme potansiyeline sahipsiniz. Babanız ile ilişkilerinize eğilmek isteyebilirsiniz. Merkür bugünden itibaren özel hayatınızla ilgili alanda ileri harekete başlıyor. Çocuklarınız ve eşinizle iletişiminizde problemlerle karşılaşmaktan kurtulacaksınız. Akşam Ay boşluğu süresince zihninizi dinlendirmelisiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
O Koç gibi kadınlar olmasaydı…
Seviyorsan git konuş bence
Ağzından çıkana dikkat et!