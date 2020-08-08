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Aslan – 10 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 10 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

10 Ağustos haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ağustos 8, 2020
Aslan – 10 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
10 Ağustos haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Özellikle yurt dışı bağlantılı işlerde, yabancılarla ilgili konularda, uzun mesafeli yolculuklarda sıkıntılı, problemli durumlara işaret edebilir. Eğer öğrenciyseniz, lütfen gireceğiniz sınavlarda ekstra dikkat edin. Sınav kağıdınızda kaydırmalar yapmayın, eğitmen ve öğretmenlerle gereksiz münakaşalara girmeyin.

Yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınızla birbirinize girmemeye özen gösterin, küçük konuları gereksiz yere büyütmeyin. Özellikle sağlığınıza çok dikkat edin, dizlerinize, dişlerinize, kemiklerinize, cildinize. İşinizle ilgili müşterilerle gereksiz münakaşalara girmemeye de özen göstermenizde yarar var. İş konularında kimseyle kavga etmeyin. Hafta ortasına doğru Mars ve Güneş’in olumlu etkileşimi devreye girmiş olacak. Öncelikle kendinize bu hafta dinlenme alanları yaratmanız gerektiğine işaret etmekte. Ruhsal olarak biraz yorgun ve miskin hissedebilirsiniz. Tam da bunu kırmak için gerçekten ihtiyacınız olan dinlenme alanı ne ise kendinize bunu tahsis edebilirsiniz. Bu hafta hedefleriniz için plan yapmak ya da hedef belirlemek, kendinize çeki düzen vermek, sorumluluklarınızı hatırlamak için uygun bir hafta.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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