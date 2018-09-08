Aslan – 10 Eylül Haftalık Burç Yorumu

10 Eylül haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Kova burcuna geçiş yapacak ve 16 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. 7. evinize giriş yapan Mars özellikle ikili ilişkilerde ve ortaklıklarda gerginliklerden uzak durulması gereken bir süreci işaret ediyor. Eşinizle veya partnerinizle ilgili konular zaman zaman stres yaratabilir.

İlişkileriniz her zamankinden daha hareketli ve renkli bir hal almaya başlayacak. İnisiyatifi ele almak isteyebilir, cesurca adımlar atabilirsiniz. Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm meydana gelecek. İş ortamınızdan, birlikte çalıştığınız kişilerden gelecek olan güzel desteklere işaret etmekte. Bu destek fikir veya proje bazında veya bir iş teklifi şeklinde de gerçekleşebilir. Ya da iş hayatınıza kullanacağınız bir bilgi portalı, web sitesi ile ilgili de çalışmalara başlayabilirsiniz. Çalışma ortamınızda hoşunuza gitmeyen bir şeyleri değiştirmek için de adımlar atabilirsiniz. Veya formunuzu korumak için spora, diyete başlayabilirsiniz.