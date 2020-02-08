Aslan – 10 Şubat Haftalık Burç Yorumu

10 Şubat haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Aslan burcundaki Dolunay’ın etkileri devrede olacak. Bedeniniz, hayattan beklentiniz, yetenekleriniz, dış görünümünüz, kişisel istekleriniz üzerinde etkili olacaktır. Öncelikle fiziksel olarak daha fit görünmek için kolları sıvayabilir, spora başlayabilir, egzersizler yapabilirsiniz. Belki de daha güzel görünmek adına küçük bir operasyon yaptırabilirsiniz.

Hayatınızın gidişatı ile ilgili radikal bir takım kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız kişisel bir takım yeteneklerinizi eğitimle süsleyebilir mesleğe dönüştürebilirsiniz. Yalnız ikili ilişkilerde, partner ilişkilerinizde özgür hissetmek adına biraz huzursuzluk çıkartabilirsiniz. Kendi işinizi kurmak için de harekete geçebilirsiniz. 16 Şubat’ta ise Mars, artık Oğlak burcunda seyahat etmeye başlayacak ve bu seyahat 31 Mart’a kadar devam edecek. Mars’ın da Oğlak burcuna girmesi ile beraber, öncelikle sağlığınıza her zamankinden daha fazla dikkat etmelisiniz, özellikle ateşli rahatsızlıklara, kemiklerinize, delici, ateşli aletlere. İş ve çalışma koşullarında daha kolay organize olabilir, daha sıkı ve konsantre çalışabilirsiniz. Belirleyeceğiniz hedeflere daha planlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşinizle ilgili dağınıklık süreciniz sona eriyor. Serbest çalışıyorsanız eğer bu dönemde kendinize yeni bir ofis açabilir ya da iş yerinizi değiştirebilirsiniz. Bu süreçte hızlı ve hedef odaklı bir şekilde hareket eden, hayatınızı kolaylaştıracak bir asistan ve çalışan alabilirsiniz. Aslında bu tarih aralığı en rahat şekilde kilo vereceğiniz alandır, ihtiyacınız varsa eğer diyetisten desteği alabilirsiniz.