Aslan – 11 Kasım Haftalık Burç Yorumu

11 Kasım haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Boğa burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Yaptığınız iş ile ilgili güzel ve kazançlı gelişmeler yaşayabilirsiniz, iş arayanlar bu dönem iş görüşmeleri yapabilirler, işi olanlar iş hayatlarında kendilerini daha net bir şekilde ortaya koyabilirler. İş hayatınıza ilişkin çalışma ortamı ve çalışma sisteminize ilişkin bir dönüşüm ve değişim habercisi olabileceği gibi, önemli bir iş arkadaşınızdan gelecek olan desteğe de işaret ediyor olabilir.

İş hayatınızda daha kalıcı, sağlam adımlar atabilir, kolay kolay risk almayabilirsiniz. Bu hafta özellikle maaş zammı konuşmak veya daha iyi maaşlı bir işe geçmek için de koşullar gayet uygundur. İş konusunda sürpriz, beklenmedik, ani, olumlu gelişmelere hazır olun. Dolunay’ın tam karşısında yer alan Retro Merkür, aile içinde iletişim sorunları, yanlış anlamalar yüzünden alınganlıklar söz konusu olabilir. Ev içinde ki elektronik düzende bazı arızalar gündeme gelebilir.