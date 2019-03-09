Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Aslan – 11 Mart Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 11 Mart Haftalık Burç Yorumu

11 Mart haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mart 9, 2019
Aslan – 11 Mart Haftalık Burç Yorumu
11 Mart haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki olumlu kontak ile başlıyoruz. Bu hafta iş değiştirmeyi düşünüyorsanız veya terfi gibi bir beklentiniz var ise gerçekleşebilir. Eğer iş arıyorsanız bu hafta birinin aracılığı ile iş bulabilirsiniz.

Kariyerinizle ilgili hedef belirlemek, kendinize çeki düzen vermek, yanlış giden tarafları belirleyip bunlar üzerinde çalışmalar yapmak, sağlam projelere girmek, görev almak için oldukça uygun bir hafta. Bir de bol bol dinlenmeli ve ruhu rahatlatmakta yarar vardır. Kazalara, bir şeyleri kırıp dökmeye eğilim oluşur. Özellikle kavgalı ortamlardan uzak durun, birileri ile tartışırken elinizdekileri sağa sola fırlatmayın. Özellikle dostlarınızla, arkadaşlarınızla aranızda gerginlikler meydana gelebilir, istemeden de olsa birilerini kırabilir, çok sinirlenebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
O Koç gibi kadınlar olmasaydı…
Uranüs yeniden Boğa burcunda!
Balık burcunda Neptünyen Yeni Ay’ın dünyaya ve Türkiye’ye etkisi