Aslan – 11 Mart Haftalık Burç Yorumu

11 Mart haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki olumlu kontak ile başlıyoruz. Bu hafta iş değiştirmeyi düşünüyorsanız veya terfi gibi bir beklentiniz var ise gerçekleşebilir. Eğer iş arıyorsanız bu hafta birinin aracılığı ile iş bulabilirsiniz.

Kariyerinizle ilgili hedef belirlemek, kendinize çeki düzen vermek, yanlış giden tarafları belirleyip bunlar üzerinde çalışmalar yapmak, sağlam projelere girmek, görev almak için oldukça uygun bir hafta. Bir de bol bol dinlenmeli ve ruhu rahatlatmakta yarar vardır. Kazalara, bir şeyleri kırıp dökmeye eğilim oluşur. Özellikle kavgalı ortamlardan uzak durun, birileri ile tartışırken elinizdekileri sağa sola fırlatmayın. Özellikle dostlarınızla, arkadaşlarınızla aranızda gerginlikler meydana gelebilir, istemeden de olsa birilerini kırabilir, çok sinirlenebilirsiniz.