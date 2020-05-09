Aslan – 11 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

11 Mayıs haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Balık burcuna geçiş yapacak ve 28 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Başkalarına ait finansal konular, krediler, miraslar, burslar, eşinizin veya ortağınızın finansal durumu ile ilgili daha kontrollü, sonuç elde edebilmek için daha hırslı davranabileceksiniz bir süre. Bu konularla ilgili zaman zaman stres yaratan koşullarla karşılaşabilirsiniz. Bir yatırım için kredi araştırması içine girebilirsiniz, ev almak, iş yeri açmak gibi bir durum için olabilir bu. Yalnız miras veya nafaka ile ilgili konularda koşullar ilk etapta gergin ve sınırlarınızı zorlayıcı bir etki yapsa da koşullar lehinize dönecektir. Bu dönem eşiniz veya ortağınız daha çok para kazanabilmek uğruna çok daha fazla çaba sarf edebilir, daha çok emek verebilir yapılan işler için. Parasal konularda özellikle borç alacak veya kredi çekecekseniz gerçekçi olmaya, doğru araştırmaya yapmaya da lütfen özen gösterin.

12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve 25 Haziran’a kadar bu geri hareket devam edecek. Bu geri hareket daha çok sosyal ilişkilerinizi ve iş hayatınızdan kazandığınız gelirler, ödüller, primler üzerinde etkili olacak. Uzun süredir görüşmediğiniz eski dost ve arkadaşlarınızla haberler alabilir, eskileri konuşabilirsiniz bu Venüs Retrosu sürecinde. Bunun yanı sıra bazı arkadaşlarınızla iletişimsel sorunlar söz konusu olabilir, alınganlıklar, küskünlükler söz konusu olabilir. Beklediğiniz prim, ödül gibi durumlar var ise gecikmeler söz konusu olabilir. Bazı karışıklıklar yüzünden verebileceğiniz sözleri tutmanız belki de bu dönem zorlaşabilir. Belki de en iyisi sözler vermemektir. 13 Mayıs’a ise Jüpiter, Oğlak burcundaki geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 14 Eylül’e kadar sürecek. Bu süre içinde eskiden olan sağlıkla ilgili konularda kronikleşen ama kendini unutturan rahatsızlıklarınız var ise eğer, bunlar yeniden gündeme gelebilir. İş ile ilgili konularda, iş değiştirmek veya terfi ile ilgili konularda bazı gecikmeler söz konusu olabilir. Bu dönem diyetinizden eskisi kadar memnun kalmayabilirsiniz. Kilo vermek kolay olmayabilir. İş ile ilgili konularda kendi şansınızı ve fırsatlarınızı biraz daha çaba sarf ederek kendiniz oluşturmanız gerek.

Merkür de bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve 28 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla bilgi alışveriş trafiğinizde artış başlıyor. Bazı dostlarınızla bir araya gelebilir, onlara akıl hocalığı yapabilirsiniz. İdeallerinize, hedeflerinize ulaşmak için artık daha mantıklı kararlar verip adımlar atabileceksiniz. Neşeniz ve hareketli yapınız ile arkadaşlarınızın oldukça dikkatini çekeceksiniz. İşten kazandığınız gelirleri arttırmak adına akıllıca adımlar atabileceksiniz. Ve bu hafta karmanın lordu Satürn de geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 30 Eylül’e kadar sürecek. 7. evinizde geri gitmeye başlayacak olan Satürn, ortaklıklarınızı ve ilişkilerinizle ilgili konularda etkilerini gösterecektir. Birlikte olduğunuz kişi ile ilişkinizi gözden geçirme, sorgulama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Eğer ilişkiniz sağlam temellere dayanıyor ise bu süreçte nasıl daha iyi olabilir sorusuna yanıt ararken, eğer bağlar zayıf ve sorunlu ise bu ilişkiyi acaba nasıl kolayca bitirebilirim diye sorgulayabilirsiniz. İlişkinizin ihtiyaçlarını, size kattıklarını düşünebilirsiniz. Üzerinde çok durulmayan eski konular tekrar gündeme gelebilir. Biriyle birlikte iken kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Bir diğer olası etkisi ise partnerinizle ilgili sorumluluklarınız artabilir, onun iş veya sağlığını ilgilendiren konularla yakından ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkilemler, karar vermekte zorlanma, ortağınızın veya partnerinizin tekliflerine karşı uyum göstermek adına daha kolay kabul edici olabilirsiniz. Bu dönem partnerinizin veya ortağınızın ihtiyaçları daha da artabilir. Yalnız olanlar ise yeni başlayacakları ilişki çok ağırdan alınarak devam edebilir.