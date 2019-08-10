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Aslan – 12 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 12 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

12 Ağustos haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ağustos 10, 2019
Aslan – 12 Ağustos Haftalık Burç Yorumu
12 Ağustos haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim’e kadar da bu burçta seyahat edecek. Finansal konularla ilgili mücadele döneminiz başlayacak. Para kazanmak, paranızı arttırmak için daha fazla efor sarf etmeniz gerekecek. Mars adama kazandırır, ama aynı zamanda harcatır da!

Aynı anda birden çok işi halledebilir, 2-3 farklı kanaldan para kazanabileceğiniz koşullar yaratabilirsiniz. Para konusunda detaycı, titiz davranma eğiliminde de olabilirsiniz. Ve bu hafta Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Eğer ki bir partneriniz var ise ona sürpriz bir şekilde evlenme teklif edebilir, yüzük takabilir, yüzük alabilir, nişanlanabilir, ilişkinizi daha heyecan verici bir noktaya taşımak isteyebilirsiniz. Sizi çok iyi temsil edecek biri ile bir anlaşma yapabilirsiniz. Avukat olabilir, muhasebeci olabilir ya da iş anlamında sizi besleyecek bir ortaklık başlatabilirsiniz. Bir diğer olası senaryo da, sizden uzakta biri ile bir aşk meselesini ortaya çıkarabilir. Bu kişi sizden mesafe olarak uzak olabilir ya da ruhsal konulara ilgisi olan biri olabilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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