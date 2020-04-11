Aslan – 13 Nisan Haftalık Burç Yorumu

13 Nisan haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Plüton arasındaki sert kontakla başlıyoruz. Güneş ve Plüton etkileşimi ile uzak akrabalarla ilişkilerde dikkatli olunması gereken bir süreçtesiniz. Bazı sözler, dedikodular canınızı sıkabilir.

Bunun yanı sıra, eğitim, yayıncılık, akademik eğitim, web sitesi, internet gibi tanıtımla ilgili konular da oldukça ön plana çıkacaktır. Dikkat edilmesi gereken konular aşırı aceleci, fevri davranışlarınızdan dolayı dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Keza evinizin eksikleri de bu hafta gözünüze çok daha fazla batabilir. Duygusal veya ruhsal anlamda kendinizi oldukça coşkulu olabilir, kendinizi çok daha net bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. Yalnız sırt ve baş ağrılarına dikkat. Aşırı enerji yüklemesinden doğan sakarlıklara da uğraşabilirsiniz. Ve bu hafta Güneş de Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Sizleri kariyerle ilgili konularda parlatmaya başlayacak. Hayatınızın odak noktası iş ve getirileri olacak. Bu oldukça keyifli bir süreç olacak sizler için çünkü hem terfiler olabilir, iş arayanlar iş bulabilir, yöneticilerinizden destekler alabilirler. Toplumsal statünüzde güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz.