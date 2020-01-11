Aslan – 13 Ocak Haftalık Burç Yorumu

13 Ocak haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 7 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde, başkalarının parası, ortaklaşa işlerden gelen gelirler, primler, ödemeler, burslar, kredilerle ilgili genel anlamda şanslı ve de keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz. Özellikle sözleşmelerden, anlaşmalardan kazanç elde edebilir, elinize para geçmesini sağlayacak imzalar atabilirsiniz.

Eğer yalnızsanız, bir partneriniz yoksa, cinsel anlamda sizi mutlu edecek biri ile keyifli bir ilişki başlangıcı söz konusu olabilir. Eğer bir ilişkiniz var ise, kıskançlık, gereksiz kapris, haset, partnerinizin arkasından iş çevirmek, partnerinizin özel alanlarına girip karıştırmak ilişkilerde problemlere yol açabilir. Bu dönem iş yatırımları yapmak, iş için görüşmeler yapmak, ofis bulmak, iş geliştirmek için başkalarından destek almak da sizler için çok daha kolay olacaktır. Yine kredi çekmek, yatırım yapmak istiyorsanız destekleyici etkiler altında olacaksınız. Bu hafta Merkür de Kova buruna geçiş yapacak ve 11 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu süreçte iletişim ve bilgi alışverişinin yoğun olacağı konular İlişkiler, ortaklıklar, partnerinizle ilgili konular olabilecektir. Bazılarınız işlerinizi ortak ve destek yardımı ile halledebilecekken, bazılarınız ise evlilik dahil her türlü yeni ortaklık, imza gerektiren konular oldukça ön planda olacaktır. Bu süreçte, ortaklık imzaları atabilir, evlilik adına adımlar atabilir veya ciddi güzel bir ilişkiye adım atabilir, partnerinizden güzel destekler alabilirsiniz.