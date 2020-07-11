Aslan – 13 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

13 Temmuz haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında sert bir görünüm oluşacak. İş ve çalışma ortamınızda beklenmedik, ani sarsıcı gelişmeler meydana gelebilir, kontrol dışı gelişen olaylar dengenizi bozabilir.

Bu hafta sağlığınıza da ekstra dikkat etmenizde yarar var. Kemiklerinize, dişlerinize, cildinize özellikle. Birlikte çalıştığınız kişilerle tartışmamaya, ipleri koparacak raddeye gelmemeye özen gösterin. İşinizle ilgili fark yaratacak girişimlerde bulunmanız veya fark yaratacak şekilde iş yapmanız en az zararla atlatabileceğinize işaret etmekte. Hafta boyunca her türlü takıntılardan, kuşkulardan, paranoyalardan uzak durun. Takıntı haline getirebileceğiniz konular belanıza dönüşebilir. Özellikle iş ile ilgili konularda, insanların iş yapış şekilleri ile ilgili olabilir konu. Ama bunun yanı sıra, psikolojik olarak sizi zorlayan, köşeye sıkıştıran konulardan arınmak, temizlenmek içinde harika bir hafta.