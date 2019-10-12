Aslan – 14 Ekim Haftalık Burç Yorumu

14 Ekim haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta gökyüzünde Güneş ile Plüton arasında zorlu bir görünüm olacak. İş ve çalışma ortamınızda zoraki sizi zorlayan koşullar da olsa değişim süreciniz devam ediyor.

Aşılması gereken bir engelin ardından iş ve çalışma koşullarınızda huzura kavuşabileceksiniz. Merkür ile Neptün arasında da uyumlu bir görünüm olacak hafta boyunca. Parasal meselelerde kendinizi aptal yerine koydurmayın, doğru kararlar verin. Cebinizde, banko sandığınız bir iş son anda direkten dönebilir ve bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Banka işlemlerinizde de hatalı işlemler, kredi kartı kaybolması, hesap hataları söz konusu olabilir.