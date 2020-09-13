Aslan – 14 Eylül Haftalık Burç Yorumu

14 Eylül haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta 25 Derece Başak Burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu yeni ay kazançlarınız, paranız, maddi durumunuzu ilgilendiren alanda meydana gelecek.

Parasal konularda daha titiz, özenli, detaycı davranabilirsiniz. Kazançlarınızı arttırmanın yollarını ararken, bir süredir peşinde olduğunuz bir iş veya projenin de sonuna gelmiş olabilirsiniz. Bu yeni ay döneminde odak noktanız daha çok kazançlarınız üzerinde olacak. Güneş bu hafta Terazi burcuna geçecek ve 1 ay bu burçta seyahat edecek. Yeni ay zamanında Güneş ile Plüton arasında destekleyici bir görünüm olacak. İş ortamınızdan, birlikte çalıştığınız kişilerden gelecek olan güzel desteklere işaret etmekte. Bu destek fikir veya proje bazında veya bir iş teklifi şeklinde de gerçekleşebilir. Ya da iş hayatınıza kullanacağınız bir bilgi portalı, web sitesi ile ilgili de çalışmalara başlayabilirsiniz. Çalışma ortamınızda hoşunuza gitmeyen bir şeyleri değiştirmek içinde adımlar atabilirsiniz. Veya formunuzu korumak için spora-diyete başlayabilirsiniz.