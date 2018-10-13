Aslan – 15 Ekim Haftalık Burç Yorumu

15 Ekim haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Hem maddi konular hem de özel hayatta zorlanmalar, gereksiz öfke ve gerginlikler, ani patlamalar meydana gelebilir. Mali anlamda işler haftanın ilk günleri pek istediğiniz gibi gitmeyebilir, krediler, ödemeler, borçlar konusu biraz canınızı sıkabilir.

Özel hayatınızda da gereksiz kısıtlamalar, engeller söz konusu olabilir. Maddi konularda risk almak için uygun olmadığı gibi, ortaklaşa kazançlarınız varsa o noktalarda endişelenmenize neden olan durumlar söz konusu olabilir. Merkür/Neptün etkileşimi ile parasal meselelerde kendinizi aptal yerine koydurmayın, doğru kararlar verin. Cebinizde, banko sandığınız bir iş son anda direkten dönebilir ve bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Banka işlemlerinizde de hatalı işlemler, kredi kartı kaybolması, hesap hataları söz konusu olabilir. Venüs ise aile ve yuvayı ilgilendiren alanda geri hareketine devam ediyor. 17 Kasım’a kadar taşınmak, yeni bir ev almak, ev satmak, araba satmak veya almak için uygun bir dönem değil, sonrasında pişman olabilir, gereğinden fazla para harcadığınızın farkına varabilirsiniz.