Aslan – 15 Haziran Haftalık Burç Yorumu

15 Haziran haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

21 Haziran’da 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Bu tutulma 12. evinizde gerçekleşecek. 12. ev astrolojide, kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Tutulma sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir.

Bu tutulma zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar vermek ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Arkanızdan iş çeviren, dedikodu çıkartan bir takım insanlarla yüzleşebilirsiniz. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Planlarınızı, projelerinizi henüz anlatmaya, açıklamaya hazır olmayabilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat etmenizde yarar var. Hastalanma, rahatsızlanma potansiyeliniz yüksek. Yalnızlık ihtiyacınız artabilir, işleri tek başınıza yapmak ki sadece işleri de değil bir çok şeyi tek başınıza yapmak isteyebilirsiniz. Bu dönem biraz daha kendinize dönebilir, ruhunuzun ihtiyaçlarına odaklanabilirsiniz. Fakat diğer tarafta yolculuklarda güvenliğinizi tehlikeye atacak davranışlarda da uzak durmanız. Yolculuklarda, seyahatlerde aksilikler ve problemlerle karşılaşabilirsiniz. Fakat bu tutulmada Merkür Retro ve Retro etkisi üç hafta kadar sürecek. 12. evinizde geri gidecek olan Merkür nedeniyle, kronik bir takım rahatsızlıkları tekrar nüksedebilir, uzun zaman önce kaybettiğiniz değerli eski bir eşyayı bulabilirsiniz veya çocukluk döneminize ait bir takım eşya ve resimler ortaya çıkabilir. Bu dönemde fikirlerinizi, düşüncelerinizi, projelerinizi başkaları ile paylaşmamaya özen gösterin, çalınabilir. Eski üzeri örtülmüş bir takım konular yeniden gün yüzüne çıkabilir, bir takım dedikodular canınızı sıkabilir. Ama güzel yanı da, arkanızdan iş çeviren kişilerin işleri elinde patlayacaktır.