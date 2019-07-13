Aslan – 15 Temmuz Haftalık Burç Yorumu

15 Temmuz haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. İş ve çalışma ortamınıza ilişkin konular ön planda olacak. İşinizi, çalışma ortamınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunun yanı sıra bir iş veya projenin bitişi veya sonlanması anlamına da gelebilir. Sağlığınıza biraz dikkat! Özellikle dişler, kemikler ve cilt sorunları meydana gelebilir. Özellikle böcek sokmalarına karşı tedbirli olun.

İş ile ilgili konularda sizi sevindirecek gelişmeler söz konusu olabilecektir. Hafta boyunca Venüs ile Satürn kavga halinde olacaklar. Özellikle sağlığınıza ekstra dikkat edin, kaslarınıza, bel bölgenize, belinize özellikle, kolayca rahatsızlanabilirsiniz. İş konusunda ise birlikte çalıştığınız özellikle kadın figürlerle anlaşmak zor olabilir, iş arkadaşlarınızla aranız açılabilir. İş arkadaşlarınıza karşı sert ve eleştirel yaklaşabilir, soğuk ve mesafeli olabilirsiniz. İş ortamınızda gereksiz kırgınlıklar oluşabilir. Bu hafta Venüs/Neptün arasında uyumlu bir etkileşim olacak. Gizli aşk ilişkilerine çekilebilirsiniz veya ilişkilerinizi gizlilik içinde yürütmeyi tercih edebilirsiniz.

Venüs/Plüton etkileşimi ile bu hafta özel hayatınız biraz risk noktasında, aldatma veya aldatılma gibi durumlar söz konusu olabilir, ilişkilerde gereksiz gerginliklere karşı dikkat! Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı da dikkatli olmanızda yarar var, prezervatif kullanmayı veya korunmayı ihmal etmeyin. Ya da umumi tuvaletlerde daha dikkatli olun, hastalık kapmayın.