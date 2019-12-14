Aslan – 16 Aralık Haftalık Burç Yorumu

16 Aralık haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 13 Ocak’a kadar bu burçta seyahat edecek. İlişkiler ve ortaklıklardan yana şanslı bir sürece adım atıyorsunuz. İlişkinizde problemler var ise bu Venüs transiti zamanında onarabilir, partnerinizle çok daha romantik, keyifli ve tutkulu zamanlar geçirebilirsiniz.

Yalnız olanlar siz başkalarından daha çabuk etkilenebilir, etki altında kalabilirsiniz. Bazılarınızın romantik ve düşünceli tarafı ortaya çıkabilir ilişkilerinde. Her anlamda bu etki ilişkileri besler nitelikte olacaktır. Bu hafta Güneş Oğlak burcuna geçiş yapacak. Özel hayatınızı paylaştığınız kişi ile iletişim veya finansal konular üzerine minik sorunlar nüksedebilir, özel hayatınızı organize etme, düzenleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ciddi bir takım ilişkiler de başlayacağı gibi, ilişkilerde sorumluluklarınızı yeniden hatırlamanız gerekebilir. Varsa çocuğunuzla ilgili dikkat, sabır ve ciddiyet ile çözümlenmesi gereken bir konu gündeme gelebilir.