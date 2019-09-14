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Aslan – 16 Eylül Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 16 Eylül Haftalık Burç Yorumu

16 Eylül haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Eylül 14, 2019
Aslan – 16 Eylül Haftalık Burç Yorumu
16 Eylül haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Plüton arasındaki dinamik etkileşim ile başlıyoruz. Mars ve Plüton etkileşimi ile de işinizi yaparken finansla ilgili her türlü sorunu çözebilecek güce ve cesarete sahip olabileceğinize işaret etmekte. İşinizle ilgili olası bir sorun var ise bu dönem yoğunlaştığınız sorunun rahatlıkla üstesinden gelebileceksiniz. Eğer iş ortamınız veya finansal durumunuza ilişkin risk almanız gereken bir durum varsa alın.

Bu hafta Jüpiter ile Neptün arasında da sert bir kontak oluşacak. Bu etkileşim abartılı bir hayal kırıklığı, gereksiz yere fazlaca iyimser bir hava, güvenilir bir zeminde ilerlememek, gelen fırsatları doğru değerlendirememek anlamını içermektedir. Bu süreçte finansal açıdan şansınızı çok fazla zorlamamanızda fayda var. Maddi olarak risk almak için zemin çok müsait değil, şartlar ve koşullar her an değişebilir. Kumardan ve borsadan uzak durulması gereken bir dönem. Hatalı kararlar yüzünden zarar edebilirsiniz. Özel hayatınızda da aynı şekilde risk alınmamasında fayda var Özel hayata ilişkin hayal kırıklıkları oluşabilir. Olmayacak insanların peşinden sürüklenmeyin özel anlamda. Beğendiğiniz kişileri gözünüzde aşırı büyütüp sonrasında üzülmeyin. Gerçeklerle bağınızı koparmayın.

Burç Yorumları

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