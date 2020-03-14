Aslan – 16 Mart Haftalık Burç Yorumu

16 Mart haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak ve 11 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Zihninizi dolduracak konular daha çok para, finans, ortaklaşa kazançlar üzerine olabileceğine işaret etmekte. Kazançlarınızı arttırmanın zekice yollarını bulabilirsiniz, para kazandıracak projeler üretebilirsiniz. Bunun yanı sıra kredi araştırmasına da girebilirsiniz.

Ve bu hafta Güneş de Koç burcuna geçiş yapacak ve bir ay burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir aylık süreçte odaklanacağınız konular, iletişim, pazarlama, tanıtım, reklam, yayıncılık ve seyahatler üzerine kurulu olacaktır. Her türlü tanıtım faaliyetlerini yapmak için harika bir süreç. Bu bir aylık dönemde sıkça seyahatler de gündeme gelebilecektir, tatil yerlerine bakabilir, planlar yapabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili konularda da şans genel anlamda sizden yana olacak. Bu bir aylık dönemde vize ve pasaport gibi işlemlerinizi de halledebilirsiniz. 22 Mart’ta Satürn Kova burcuna giriş yapacak ve seyahatinin ilk kısmını 2 Temmuz’a kadar bu burçta devam edecek. Sonra geri gidecek ve en nihayetinde 17 Aralık 2020'de yeniden Kova burcuna geçiş yaparak 2,5 senelik seyahatine başlamış olacak. Özellikle Mart ile Temmuz arası adeta 2020 Aralık’tan sonra yaşanacaklar için fragman niteliğinde olacak. Bu yüzden bu Mart ile Temmuz arasına dikkatli bir şekilde odaklanmanıza ve hikayenizin ne olacağı konusunda bir fikriniz olması açısından önem kazanacaktır.

Satürn oldukça uzun bir süre 7. evinizde hareket edecek. İlişkilerinizi düzenleme, ilişkilerle ilgili sorumluluk alma, deneyim kazanma ve olgunlaşma süreci olacak sizler için. Tam Satürn buradan geçerken başlayan ilişkiler türk kahvesi tadında yavaş pişen, zorlu ama temeli sağlam olabilecektir. Satürn ilişkiler alanında sizi test ederken ilişkileri ve ortaklıkları olanlar eğer temeli sağlam değilse ayrılık zilleri çalabilir sizler için. Şimdi evli, mutlu, çocuklu modundaysanız bir durup ilişkinizi gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Eğer ilişkilerinizde su sızdıran çatlakları görmezden geldiyseniz diye birden yollarınızı partnerinizle ayırabilir de. Partnerinizin davranışları, hareketleri size çok daha fazla batabilir, onu acımasızca eleştiri oklarınızı saplayabilirsiniz. Bu dönem yeni ortaklaşa girişimlere ve işlere başlayacaksınız öyle parayı hemen vururum, hemencecik bütün ortaklaşa işlerim büyür gider diye beklemeyin. Önce ezilecek, kavrulacak, pişeceksiniz. Ee bu da nerden baksanız üç seneyi bulacak. İşin güzel tarafı düşmanlarınız kendilerini net bir şekilde gösterecek ama güçlü düşmanlarla savaşmak durumunda kalacaksınız. Özellikle bu dönemde bel ve karın bölgenize çok daha dikkat etmenizde yarar var. Yaşamınızdaki rekabet ve çekişme daha da artacak hazırlıklı olun. Oturduğunuz yerden işkembeden ona buna saldırayım demeyin, zararlı çıkacak olan siz olursunuz. Bu arada bu Satürn bu dönemde sizi evlendirebilir ve bu dönem yapılan evlilikler uzun ömürlü olur. Tabii hala elinizde bir ilişki olursa.