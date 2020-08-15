Aslan – 17 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

17 Ağustos haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Aslan burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay bedeniniz, hayattan beklentiniz, yetenekleriniz, dış görünümünüz, kişisel istekleriniz üzerinde etkili olacaktır. Öncelikle fiziksel olarak daha fit görünmek için kolları sıvayabilir, spora başlayabilir, egzersizler yapabilirsiniz. Belki de daha güzel görünmek adına küçük bir operasyon yaptırabilirsiniz.

Hayatınızın gidişatı ile ilgili radikal bir takım kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız kişisel bir takım yeteneklerinizi eğitimle süsleyebilir mesleğe dönüştürebilirsiniz. Yalnız ikili ilişkilerde, partner ilişkilerinizde özgür hissetmek adına biraz huzursuzluk çıkartabilirsiniz. Kendi işinizi kurmak için de harekete geçebilirsiniz. Bu hafta Merkür de Başak burcuna geçiş yapacak ve 5 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal konularda önemli anlaşmalar, sözleşmeler, fikirler, projeler, detay gerektiren işlerde başarı sizinle olacaktır. Fikirlerinizi paraya dönüştürebilir, finansal konularla ilgili minik seyahatler yapabilirsiniz. Bütçenizi değerlendirmek, hesaplamak, mantıklı kararlar almak için güzel bir süreç olacak sizler için. Yine bu dönemde size kazanç sağlayacak tekliflerle de karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra elektronik aletler alabilir, hediye gelebilir ya da siz satın alabilirsiniz. Bu dönem zihniniz daha çok para kazanma odaklı olacaktır. Para ve iş konularında detaycı, analizci ve mükemmeliyetçi yaklaşımlar sayesinde gayet güzel paralar kazanabileceksiniz. Paranızı belkide eğitimden, konuşması olmaktan, seminerlerden kazanacaksınızdır. Fikir üretmek ve bu fikirleri başkalarına satmak için de uygun bir dönem.