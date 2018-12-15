Aslan – 17 Aralık Haftalık Burç Yorumu

17 Aralık haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli Yengeç burcundaki Dolunay’ın etkileri ile geçecek. Öncelikle sağlığa biraz dikkat! Özellikle ateşli rahatsızlıklar veya mikrobiyal enfeksiyonlara karşı. İş ve çalışma ortamınızda veya çalışma şeklinizde stresli zamanlar olabilir. Finansal anlamda sürpriz ve beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz, ortaklaşa kazandığınız gelirlerde artış meydana gelebilir.

Güneş/Uranüs etkileşimi ile de ani bir seyahat durumu olabileceği gibi, uzak mesafelerden sürpriz misafirlerinizde gelebilir sizlere. Eğer yalnızsanız bu aralar kendinizi daha flörtöz hissedebilir, gönlünüzü hoş etmek için sürpriz ve beklenmedik fırsatları değerlendirebilirsiniz. Venüs/Neptün etkileşimi ile evinizde yaratıcı değişimler yapmak, boyamak, renklendirmek, evinizi güzelleştirmek için gayet uygun bir hafta. Evinizde hobilerinize yönelmek, yaratıcı çalışmalar yapmak, yemek yapmak daha fazla, misafir ağırlamak size ruhsal anlamda çok daha iyi gelebilecektir.