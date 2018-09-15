Aslan – 17 Eylül Haftalık Burç Yorumu

17 Eylül haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Terazi burcuna geçiş yapacak ve 10 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, seyahatler, yakın çevre ile ilişkiler, eğitimle ilgili konular, seminerler..vb konular olabilecektir. Bu hafta bilgiyi düzenleme, tasnif etme ile ilgilenebilir. Yayıncılık, web sitesi, internetle ilgili konularla uğraşabilirsiniz.

Bir takım önemli sözleşmeler, anlaşmalar gündeme gelebilir, fakat imza atacağınız konularda dikkatli okumanızda yarar var. Yeni bir eğitime başlayabilir, yeni bir dil öğrenebilirsiniz. Hafta boyunca Mars ile Uranüs arasında da gergin bir görünüm oluşacak. İlişkiler, ortaklıklar ve kariyer konuları oldukça risk altında bu hafta. Bu alanlarda kurduğunuz, daha doğrusu yönettiğiniz ilişkileri artık yönetmek istemeyebilir, isyan bayrağını açabilirsiniz. Umarım çevrenizde anlayışlı ve iyi insanlar vardır ve sizi idare edebilirler. Yoksa bu hafta ya eş, ortak ya da işinizle ilgili kopuşlar, ayrılıklar söz konusu olabilir. Eğer yalnız iseniz, size aşk var demek isterdim ama ne yazık ki! Aksine maksimum arıza insanları hayatınıza hızla çekebilirsiniz. İnsanlarla anlaşmak, ortak paydada buluşmak, ortak hareket etmek bu hafta çok kolay olmayabilir.