Aslan – 17 Şubat Haftalık Burç Yorumu

17 Şubat haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Merkür'ün Balık burcundaki üç haftalık geri hareketi başlıyor. 8. evinizde geri gidecek olan Merkür, finansal konularla ilgili bir takım kararlar vermeden önce detaylı bir şekilde iyice düşünmek gerektiğine işaret etmekte. Ayrıca ödemeler yanlış yerlere gidebilir, kredi kartınızı kaybedebilirsiniz.

Geçmişte unuttuğunuz bir takım borçlar, ödemeler gündeme gelebilir. Miras konuları gündemde olanların bazı karışıklıklarla uğraşması gerekebilir. Beklediğiniz ödemelerde gecikmeler olabilir, banka işlemlerinde hatalar meydana gelebilir. Bankamatik kartınızı yutabilir mesela. Eğer ortaklık gerektiren işler yapıyorsanız bu Retro zamanı gelirlerde azalmalar oluşabilir. Bu hafta Mars ile Uranüs arasında destekleyici bir görümüm olacak. Lütfen iş yerinizde kimseyle kavga etmeyin, yöneticilerinizle birbirinize girmeyin. Öfkeyle kalkan zararla oturur sözünü unutmayın. Aslında bu süreçte yükselmeniz, terfi almanız veya daha iyi bir iş teklifi almanız da olası, ama iş yerinizde bu hafta kazan fena kaynayacağa benziyor. Sabırsızca davranışlar sizi hata yapmaya itebilecektir lütfen dikkatli olun. Beklenmedik, ani değişimlere hazır olun bu hafta. Ani bir terfi, sürpriz hesapta olmayan bir iş teklifi veya proje, işinizle ilgili sıra dışı ama sizi mutlu edecek bir gelişme söz konusu olabilir. Bu hafta özellikle kariyerinizi ilgilendiren konularda şansınızı kavga etmeden zorlayabilirsiniz, isteklerinizi elde edebileceksiniz. Parasal konularda sizi özgürleştirecek hareketlerde bulunabilirsiniz. Finansal konularda korkusuzca yeni girişimlerde bulunabilirsiniz.