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Aslan – 18 Haziran Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Aslan – 18 Haziran Haftalık Burç Yorumu

18 Haziran haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?
Haziran 16, 2018
Aslan – 18 Haziran Haftalık Burç Yorumu
18 Haziran haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular bilinçaltı, korkular, kabuğunuza çekilme, kontrol dışı gelişen olaylar, durumlar, yalnızlık ihtiyacınızın artması, hastalıklar, kayıplar gibi durumlarla uğraşmanız söz konusu olabilecektir.

Evet kabul ediyorum biraz sevimsiz ama benim elimden gelen bir durumda yok açıkçası. Merkür'ün de Jüpiter ile harika bir etkileşimi olacak. Ev almak, araba almak, yatırımlar için kredi veya kaynak arayışlarınız var ise hafta boyunca bu konularla ilgili güzel haberler alabileceksiniz. Aile içinde birilerini bir şeyler için ikna etmeniz gerekirse eğer, bunu da kuracağınız sağlıklı iletişim ile rahatlıkla yapabileceksiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum haritası
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Güneş Yengeç burcuna geçiyor ve yaz başlıyor!