Aslan – 18 Haziran Haftalık Burç Yorumu

18 Haziran haftası burç yorumları... Aslan burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Güneş artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular bilinçaltı, korkular, kabuğunuza çekilme, kontrol dışı gelişen olaylar, durumlar, yalnızlık ihtiyacınızın artması, hastalıklar, kayıplar gibi durumlarla uğraşmanız söz konusu olabilecektir.

Evet kabul ediyorum biraz sevimsiz ama benim elimden gelen bir durumda yok açıkçası. Merkür'ün de Jüpiter ile harika bir etkileşimi olacak. Ev almak, araba almak, yatırımlar için kredi veya kaynak arayışlarınız var ise hafta boyunca bu konularla ilgili güzel haberler alabileceksiniz. Aile içinde birilerini bir şeyler için ikna etmeniz gerekirse eğer, bunu da kuracağınız sağlıklı iletişim ile rahatlıkla yapabileceksiniz.